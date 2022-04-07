Umut Bozok'un bonservis bedeli belli oldu

Eren Derdiyok, Koita, Diagne, Thiam gibi golcülerden üst düzey fayda alarak Süper Lig’in devlerine satan Kasımpaşa’da bu kez gözde olan isim Umut Bozok oldu.

25 yaşındaki oyuncu, yerli sayısının artacağı gelecek sezonu planlamaya başlayan birçok kulübün radarına girdi.

Sezon başında Lorient'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Umut Bozok'un bonservisini de alan lacivert-beyazlılar artık gelecek teklifleri bekliyor.

Fanatik'in haberine göre Kasımpaşa Kulübü, Umut'un bonservisini en az 5 milyon euro olarak belirledi.

Süper Lig devlerinin takibinde olan Umut Bozok, bu sezon 14 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.