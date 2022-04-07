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Spor Umut Bozokun bonservis bedeli belli oldu
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Umut Bozok'un bonservis bedeli belli oldu

Kasımpaşa Kulübü'nün Umut Bozok'un satın alma opsiyonunu kullandığı ve golcü oyuncunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirlediği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Umut Bozokun bonservis bedeli belli oldu
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro

Eren Derdiyok, Koita, Diagne, Thiam gibi golcülerden üst düzey fayda alarak Süper Lig’in devlerine satan Kasımpaşa’da bu kez gözde olan isim Umut Bozok oldu.

25 yaşındaki oyuncu, yerli sayısının artacağı gelecek sezonu planlamaya başlayan birçok kulübün radarına girdi.

Sezon başında Lorient'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Umut Bozok'un bonservisini de alan lacivert-beyazlılar artık gelecek teklifleri bekliyor.

Fanatik'in haberine göre Kasımpaşa Kulübü, Umut'un bonservisini en az 5 milyon euro olarak belirledi.

  • Süper Lig devlerinin takibinde olan Umut Bozok, bu sezon 14 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Süper Lig devinden Umut Bozok hamlesi
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