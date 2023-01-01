Umut Güneş Trabzonspor yolunda

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimlerine hız verdi. Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Umut Güneş transferi için Akdeniz ekibiyle el sıkıştı.

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Umut Güneş, ön libero ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor. 2000 doğumlu oyuncu bu sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 3 maça çıktı.