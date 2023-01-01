|
Spor

Umut Güneş Trabzonspor yolunda

Transferde atağa kalkan Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi. Bordo-mavililer, Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş'i kadrosuna katıyor. Fırtına, 23 yaşındaki orta sahanın transferi için Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı.

23:10 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Umut Güneş

Umut Güneş

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimlerine hız verdi. Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.


Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Fırtına, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta sahası Umut Güneş'i renklerine bağlıyor.


Anlaşma sağlandı

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Umut Güneş transferi için Akdeniz ekibiyle el sıkıştı.


Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Umut Güneş, ön libero ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor. 2000 doğumlu oyuncu bu sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 3 maça çıktı.



#Trabzonspor
#Umut Güneş
#Transfer
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlıyor, hangi gün?