Umut Güneş Trabzonspor'da

Trabzonspor, Alanyaspor'un 23 yaşındaki milli oyuncusu Umut Güneş'i transfer etti. Bordo-mavili kulüp bu transfer için Akdeniz ekibine, 2.3 milyon euro ödeme yapacak. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."





4+1 yıllık sözleşme imzalandı

Trabzonspor, Umut Güneş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Profesyonel futbolcu Umut Güneş ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 8.000.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 9.500.000.- TL garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."





Hoş geldin Umut Güneş 🤝 pic.twitter.com/q46GLZaOwr — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 15, 2023



