Umutlar tükeniyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu’nda son sıraya geriledi. Maçın başında Andone ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Toni Kross’un golüne engel olamadı. Galatasaray, ikinci devrede üretken bir görüntü çizemedi. Rakibinin ataklarında Muslera kalesinde gole izin vermeyince maç 1-0 Real Madrid’in üstünlüğüyle sona erdi. 10. dakikada Belhanda’nın ara pasında Andone’nin sert vuruşunda top kaleci Courtois’dan döndü. 11’de sağ çaprazdan Seri’nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Andone’nin bekletmeden yaptığı vuruşunu kaleci Courtois kornere çeldi. 14’te Benzema’nın ara pasında ceza sahasına giren Rodrygo’nun vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı. 18. dakikada Hazard’ın soldan içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinden Kroos’un yaptığı sert vuruşta top ağlara buluştu: 0-1. 38’de Babel’in soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Belhanda’nın vuruşu kaleci Courtois’a da kaldı. 64’te Benzema’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Hazard’ın kaleciyi geçtikten sonra gönderdiği şut üst direkte patladı. 74’te Marcelo’nun soldan ortasında Benzema, Muslera’yı geçemedi. 84’de Ömer Bayram’ın ortasında Nzonzi’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Bulunca atacaksın, hata yapmayacaksın

Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci, “Şampiyonlar Ligi’nde kazanmanın kuralı çok basit: Pozisyonu bulduğunuzda gol yapacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Hatalarınız cezalandırılıyor. Kötü de oynamadık. Önümüzde maçlar var, şansımız devam ediyor. 4 net pozisyonumuz var. Onları atmanız gerekiyor. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden golü bulmanız gerekiyor” dedi.

G.Saray’da hasret sürüyor



* Galatasaray, Real Madrid karşısına gruptaki PSG maçında olduğu gibi defansif ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. karşılaşmasında da golü bulamadı. Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 10 maça çıktı

Galatasaray, Real Madrid karşısına gruptaki PSG maçında olduğu gibi defansif ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. karşılaşmasında da golü bulamadı. Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 10 maça çıktı

*G.Saray, Real Madrid karşısına 2. haftaki PSG maçındaki gibi defansif ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Sarı-kırmızılı takımda aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile antrenman eksiği olan Lemina kadroya alınmadı.

*Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibine karşı 3-0’lık skorla alan G.Saray, daha sonra çıktığı 10 maçta galibiyet alamadı.Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

*G.Saray taraftarı, maça büyük ilgi gösterirken, tribünlerde Arap taraftarlar da yer aldı. Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, taraftarı olduğu G.Saray’ın maçını tribünden izledi.

*İki takım arasındaki UEFA Gençlik Ligi’nde maçını Real Madrid 1-0 kazandı.

*Kuşadası’nda yaşayan lösemi hastası Burak Yıldız, G.Saray’ın davetlisi olarak maçı izledi.

PSG, Brugge’a fark attı: 0-5

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu’nda gecenin diğer maçında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge’u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Fransız ekibini galibiyete getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro İcardi ve 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı.