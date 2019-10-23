AVRUPA ŞAMPİYONASI

Umutlar tükeniyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında, Türk Telekom Stadı’nda ağırladığı Real Madrid’den puan alamadı. Taraftarının yoğun desteğini alan sarı-kırmızılılar, Toni Kroos’un golüne engel olamadı. İspanyol temsilcisi bu skorla 4 puanla 2. sıraya yerleşirken, 1 puanda kalan temsilcimiz son sıraya geriledi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray 0 - 1 Real Madrid

Galatasaray 0 - 1 Real Madrid

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu’nda son sıraya geriledi. Maçın başında Andone ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Toni Kross’un golüne engel olamadı. Galatasaray, ikinci devrede üretken bir görüntü çizemedi. Rakibinin ataklarında Muslera kalesinde gole izin vermeyince maç 1-0 Real Madrid’in üstünlüğüyle sona erdi. 10. dakikada Belhanda’nın ara pasında Andone’nin sert vuruşunda top kaleci Courtois’dan döndü. 11’de sağ çaprazdan Seri’nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Andone’nin bekletmeden yaptığı vuruşunu kaleci Courtois kornere çeldi. 14’te Benzema’nın ara pasında ceza sahasına giren Rodrygo’nun vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı. 18. dakikada Hazard’ın soldan içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinden Kroos’un yaptığı sert vuruşta top ağlara buluştu: 0-1. 38’de Babel’in soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Belhanda’nın vuruşu kaleci Courtois’a da kaldı. 64’te Benzema’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Hazard’ın kaleciyi geçtikten sonra gönderdiği şut üst direkte patladı. 74’te Marcelo’nun soldan ortasında Benzema, Muslera’yı geçemedi. 84’de Ömer Bayram’ın ortasında Nzonzi’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Bulunca atacaksın, hata yapmayacaksın

Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci, “Şampiyonlar Ligi’nde kazanmanın kuralı çok basit: Pozisyonu bulduğunuzda gol yapacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Hatalarınız cezalandırılıyor. Kötü de oynamadık. Önümüzde maçlar var, şansımız devam ediyor. 4 net pozisyonumuz var. Onları atmanız gerekiyor. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden golü bulmanız gerekiyor” dedi.

G.Saray’da hasret sürüyor

  • Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara hareketler yaparak soyunma odasına gitti. Seri de oyundan çıkarken ıslıklandı.
    Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara hareketler yaparak soyunma odasına gitti. Seri de oyundan çıkarken ıslıklandı.
  • *Galatasaray, Real Madrid karşısına gruptaki PSG maçında olduğu gibi defansif ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. karşılaşmasında da golü bulamadı. Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 10 maça çıktı
  • *G.Saray, Real Madrid karşısına 2. haftaki PSG maçındaki gibi defansif ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Sarı-kırmızılı takımda aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile antrenman eksiği olan Lemina kadroya alınmadı.
  • *Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibine karşı 3-0’lık skorla alan G.Saray, daha sonra çıktığı 10 maçta galibiyet alamadı.Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.
  • *G.Saray taraftarı, maça büyük ilgi gösterirken, tribünlerde Arap taraftarlar da yer aldı. Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, taraftarı olduğu G.Saray’ın maçını tribünden izledi.
  • *İki takım arasındaki UEFA Gençlik Ligi’nde maçını Real Madrid 1-0 kazandı.
  • *Kuşadası’nda yaşayan lösemi hastası Burak Yıldız, G.Saray’ın davetlisi olarak maçı izledi.

PSG, Brugge’a fark attı: 0-5

  • Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu’nda gecenin diğer maçında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge’u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Fransız ekibini galibiyete getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro İcardi ve 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Liverpool’da Sturridge pişmanlığı
Liverpool’da Sturridge pişmanlığı

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, bordo-mavililerde göstermeye başladığı başarılı performansla İngiltere’de de gündem oldu. Liverpool camiasında, sözleşmesi uzatılmayıp bonservis bedeli alınmadan Trabzonspor’a gönderilen İngiliz futbolcunun pişmanlığı yaşanıyor. Trabzonspor’da asist ve gollerine başlayan ve sevincini kendisiyle özdeşleşen dansıyla kutlayan Sturridge’in bu veriminin ardından Liverpool taraftarı pişmanlığını sosyal medyada dile getirdi. İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performans ve attığı gole övgü yağdıran İngilizler, sezon başında oyuncuyu serbest bırakan Liverpool yönetimine ve teknik direktör Jürgen Kloop’a sitemde bulundu. İngiliz medyası ise yıldız futbolcunun Trabzonspor forması altındaki dansın görselini ve videosunu sosyal medya hesaplarında kullandı. “Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı” başlığıyla verilen haberlerde, “Yıldız oyuncu golünü attı ve taraftarı selamladı. Liverpool taraftarı ise, sosyal medyada pişmanlığını dile getirdi. Bir taraftar, ‘Duygusallık hissi verdi. Bu dansı özlüyorum’ derken, bir başkası ‘Dünyanın bu dansa ihtiyacı var’ ifadesini kullandı” yorumunda bulunuldu. Yine bir Liverpool taraftarı böyle bir oyuncunun bonservissiz olarak gönderilmesinin akıl alır bir şey olmadığını dile getirdi. Video 500 bin kişi tarafından izlendi. Ağaoğlu: Novak ve Sosa’yla uzatacağızTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek Jose Sosa ile Filip Novak’la yola devam edeceklerini söyledi. Başkan Ağaoğlu, iki oyuncuyla da görüştüklerini belirterek, “Sosa ve Novak’la sözleşme yenileyerek yolumuza devam edeceğiz. Sosa, sezon başından beri eleme maçları da dahil olmak üzere inanılmaz performans ortaya koydu. Kaptan gibi kaptan. Boşuna ‘Maestro’ dememişler adama. Hocamız, ‘Bazı oyunculara çok yüklendik, haklarını helal etsin’ diyor. Ben başta hocamız olmak üzere, bütün takıma ortaya koydukları performanstan ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler” dedi.Galatasaray'da Belhanda gerginliği: Ailesi stadyumu terk etmeye çalıştı

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