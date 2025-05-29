VakıfBank yeni transferini açıkladı

VakıfBank, kulübün altyapısında yetişen orta oyuncu Berka Buse Özden'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda kulübün altyapısında yetişen orta oyuncu Berka Buse Özden'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden VakıfBank'ta forma giyecek.
VakıfBank altyapısında oynadıktan sonra Karayolları'nda forma giyen genç voleybolcu, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev aldı.