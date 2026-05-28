Victor Osimhen'den anlamlı hareket! Sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, sosyal sorumluluk ve yardımseverlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. X platformu üzerinden sesini duyurmaya çalışan Paul Chukwuebuka isimli amatör bir futbolcu, yaşadığı ağır diz sakatlığı nedeniyle kariyerinin bitme noktasına geldiğini belirterek yardım çağrısında bulundu.

Genç futbolcu Chukwuebuka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyat olabilmek için tüm birikimini harcadığını ancak artık maddi gücünün kalmadığını ifade etti. "Lütfen kariyerimi kurtarın, futbol benim her şeyim" diyerek Victor Osimhen ve Victor Boniface gibi Nijeryalı yıldız isimleri etiketleyen genç oyuncunun bu feryadına yanıt gecikmedi.

Osimhen duyarsız kalmadı

Paylaşımı gören Victor Osimhen, resmi sosyal medya hesabı üzerinden genç futbolcuya doğrudan yanıt verdi. Yıldız santrfor, ekibine ve güvendiği yardım koordinatörlerine işaret ederek, "TheTifeFab ile iletişime geçin, bu işi halledelim!" ifadelerini kullandı.