Victor Osimhen'den anlamlı hareket! Sosyal medyayı salladı

Saha içindeki performansıyla taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, saha dışındaki örnek davranışıyla da kalpleri fethetti. Nijeryalı yıldız golcü, sosyal medyadan kendisine seslenen amatör bir futbolcunun kariyerini kurtarmak için harekete geçti.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, sosyal sorumluluk ve yardımseverlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. X platformu üzerinden sesini duyurmaya çalışan Paul Chukwuebuka isimli amatör bir futbolcu, yaşadığı ağır diz sakatlığı nedeniyle kariyerinin bitme noktasına geldiğini belirterek yardım çağrısında bulundu.
Genç futbolcu Chukwuebuka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyat olabilmek için tüm birikimini harcadığını ancak artık maddi gücünün kalmadığını ifade etti. "Lütfen kariyerimi kurtarın, futbol benim her şeyim" diyerek Victor Osimhen ve Victor Boniface gibi Nijeryalı yıldız isimleri etiketleyen genç oyuncunun bu feryadına yanıt gecikmedi.
Osimhen duyarsız kalmadı
Paylaşımı gören Victor Osimhen, resmi sosyal medya hesabı üzerinden genç futbolcuya doğrudan yanıt verdi. Yıldız santrfor, ekibine ve güvendiği yardım koordinatörlerine işaret ederek, "TheTifeFab ile iletişime geçin, bu işi halledelim!" ifadelerini kullandı.
Ameliyat ve tedavi masraflarının tamamını üstleneceğinin sinyalini veren Osimhen'in bu hareketi, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca beğeni ve takdir topladı.