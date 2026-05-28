Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen'den anlamlı hareket! Sosyal medyayı salladı

Victor Osimhen'den anlamlı hareket! Sosyal medyayı salladı

13:4928/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen de görev aldı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen de görev aldı.

Saha içindeki performansıyla taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, saha dışındaki örnek davranışıyla da kalpleri fethetti. Nijeryalı yıldız golcü, sosyal medyadan kendisine seslenen amatör bir futbolcunun kariyerini kurtarmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, sosyal sorumluluk ve yardımseverlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. X platformu üzerinden sesini duyurmaya çalışan Paul Chukwuebuka isimli amatör bir futbolcu, yaşadığı ağır diz sakatlığı nedeniyle kariyerinin bitme noktasına geldiğini belirterek yardım çağrısında bulundu.

Genç futbolcu Chukwuebuka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyat olabilmek için tüm birikimini harcadığını ancak artık maddi gücünün kalmadığını ifade etti. "Lütfen kariyerimi kurtarın, futbol benim her şeyim" diyerek Victor Osimhen ve Victor Boniface gibi Nijeryalı yıldız isimleri etiketleyen genç oyuncunun bu feryadına yanıt gecikmedi.

Osimhen duyarsız kalmadı

Paylaşımı gören Victor Osimhen, resmi sosyal medya hesabı üzerinden genç futbolcuya doğrudan yanıt verdi. Yıldız santrfor, ekibine ve güvendiği yardım koordinatörlerine işaret ederek, "TheTifeFab ile iletişime geçin, bu işi halledelim!" ifadelerini kullandı.

Ameliyat ve tedavi masraflarının tamamını üstleneceğinin sinyalini veren Osimhen'in bu hareketi, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca beğeni ve takdir topladı.

#Victor Osimhen
#Nijerya
#Futbol
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatan Özcan kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?