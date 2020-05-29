AVRUPA LİGLERİ

Victor Valdes 4. lig ekibiyle anlaştı

Barcelona'nın eski kalecilerinden Victor Valdes, İspanya 4. Futbol Ligi ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu.

Haber Merkezi AA
Futbola Barcelona altyapısında başlayan Valdes, Katalan ekibinin kalesini 536 maçta korudu.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Valdes, Katalan ekibinin kalesini 536 maçta korudu.

Fotoğraf: Carl Recine / Reuters

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı Barcelona'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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