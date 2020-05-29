Victor Valdes 4. lig ekibiyle anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.
İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı Barcelona'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
💥💣📝| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.
Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.
🍀⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club💪#SomhiHorta⚪⚫ #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP
💥💣📝| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.
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