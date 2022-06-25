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Weghorst tamam: Sıradaki isim Bakambu

Golcü transferinde Wout Weghorst ile imza aşmasına gelen Beşiktaş'ın Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Weghorst tamam: Sıradaki isim Bakambu
Bakambu Marsilya formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol attı.

Beşiktaş, uzun süreden beri transfer listesinin ilk sırasında yer alan Hollandalı golcü Wout Weghorst için mutlu sona çok yakın. İngiltere’nin Burnley takımında forma giyen oyuncuyu isteyen Eintracht Franfurt ile Borussia Dortmund’un kadrolarını başka isimlerle takviye etmelerinin ardından yeniden düğmeye basan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki golcüyle anlaşmaya vardı.

Burnley ile önceden el sıkışan siyah-beyazlılar, Hollandalı’yla da sözlü olarak anlaştı. Bonuslar konusunda son pürüzler giderildikten sonra kiralama konusunda resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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Başkanın aklı Bakambu'da

Siyah-beyazlılar, forvete 3 takviye planlarken gündeme gelen bir diğer isminse bir dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin aklındaki ilk isim olan Bakambu’nun formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi 2024’te sona erecek.

Kanatlarda da görev yapabilen oyuncu için kiralama formülü devreye sokulacak.

Siyah-beyazlıların, Everton’da forma giyen eski oyuncuları Cenk Tosun’la da imza aşamasına geldikleri kaydedildi. Standart Liege’den Muleka, Sporting’den Cabral ve Olimpiakos’tan Onyekuru da listede yer alıyor.

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