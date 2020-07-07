Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den kariyer itirafı

Inter'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra büyük sükse yapan ve sarı kırmızılı takımda önemli başarılara imza atan Wesley Sneijder futbol kariyerine yönelik önemli mesajlar verdi. Messi ve Ronaldo gibi futbolcularla aynı noktada olabileceğini söyleyen Sneijder, 'hayatımı yaşamak istedim ve onlar kadar çalışmadım' ifadesini kullandı.

Hollandalı yıldız, Galatasaray'a transferini ve sarı kırmızılılarda yaşadığı süreci 'muhteşem' olarak değerlendirirken önemli de bir itirafta bulundu. Sneijder, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e ve sonrasında Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olmasını 'hata' olarak yorumlarken 'Keşke Galatasaray'da futbol kariyerimi noktalamış olsaydım' diye konuştu.

Sneijder, Galatasaray kariyerinde çıktığı 175 resmi maçta 45 gol atarken 44 de asist yapma başarısı göstermişti.