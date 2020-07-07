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Wesley Sneijder futbolu bıraktı mı, hangi takımda oynuyor? Sneijder Galatasaray için ne dedi?

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den kariyer itirafı

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve önemli başarılar elde eden Wesley Sneijder, kariyerine ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son günlerde psikolojik açıdan kötü günler yaşayan Hollandalı futbolcu, kariyerine yönelik itiraflarda bulundu. Yıldız futbolcu yakın zamandaki en büyük pişmanlığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wesley Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği dönemde gösterdiği performansla takımın en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği dönemde gösterdiği performansla takımın en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

Inter'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra büyük sükse yapan ve sarı kırmızılı takımda önemli başarılara imza atan Wesley Sneijder futbol kariyerine yönelik önemli mesajlar verdi. Messi ve Ronaldo gibi futbolcularla aynı noktada olabileceğini söyleyen Sneijder, 'hayatımı yaşamak istedim ve onlar kadar çalışmadım' ifadesini kullandı.

Hollandalı yıldız, Galatasaray'a transferini ve sarı kırmızılılarda yaşadığı süreci 'muhteşem' olarak değerlendirirken önemli de bir itirafta bulundu. Sneijder, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e ve sonrasında Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olmasını 'hata' olarak yorumlarken 'Keşke Galatasaray'da futbol kariyerimi noktalamış olsaydım' diye konuştu.

Sneijder, Galatasaray kariyerinde çıktığı 175 resmi maçta 45 gol atarken 44 de asist yapma başarısı göstermişti.

Altın Portakal: Wesley Sneijder
Yeni Şafak

Altın Portakal: Wesley Sneijder

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı golle unutulmazlar arasına giren Wesley Sneijder ve iniş çıkışlarla dolu kariyeri…

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