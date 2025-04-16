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Xhaka'nın şartı Şampiyonlar Ligi

Xhaka'nın şartı Şampiyonlar Ligi

Umut Yılmaz
04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Granit Xhaka
Granit Xhaka

Gelecek sezon orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirmek için çalışan Galatasaray, bir süredir Granit Xhaka ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takıma sıcak bakan İsviçreli yıldız ise Şampiyonlar Ligi’ni şart koşuyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklara erken başladı. 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı hedefleyen sarıkırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor. Orta sahasına yıldız bir isim katmak isteyen Galatasaray, bir süredir Granit Xhaka ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takıma sıcak bakan Xhaka’nın önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu öğrenildi. Bu sebeple Galatasaray'ı yakından takip eden İsviçreli oyuncu, sarıkırmızılı takımını şampiyonluğunu bekliyor.


İSTİKRAR ABİDESİ

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in başarılı oyuncusu Granit Xhaka, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm resmi maçlarda forma giydi. Xhaka, Alman ekibi adına maç kaçırmayan tek isim oldu. Bu sezon 45 maçta forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Basel, Borussia Mönchengladbach ve Arsenal gibi takımlar bulunan yıldız oyuncunun Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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