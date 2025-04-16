Xhaka'nın şartı Şampiyonlar Ligi

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklara erken başladı. 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı hedefleyen sarıkırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor. Orta sahasına yıldız bir isim katmak isteyen Galatasaray, bir süredir Granit Xhaka ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takıma sıcak bakan Xhaka’nın önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu öğrenildi. Bu sebeple Galatasaray'ı yakından takip eden İsviçreli oyuncu, sarıkırmızılı takımını şampiyonluğunu bekliyor.