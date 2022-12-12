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Yönetim Abdullah Avcı'dan rapor isteyecek

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Kasımpaşa maçı sonrası, "3-4 aydır devreye girmeyen oyuncular var" demesi yönetimi harekete geçirdi. Bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamdan rapor isteyecek. Söz konusu problemin nasıl çözüleceğine ilişkin çözüm yolları aranacak.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Yönetim Abdullah Avcıdan rapor isteyecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor'da önceki gün oynanan ve berabere kalınan Kasımpaşa maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

"Hiç kimseyi beklemeyeceğim"

Deneyimli teknik adam, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "3-4 aydır devreye giremeyen, bireysel performansları artmayan oyuncular var. Ben oyuncu beklemeyeceğim, burası Trabzonspor. Oyuncu performansını arttıracak. Takıma girmek için her türlü gayreti fiziksel, zihinsel, enerji olarak verecek. Eğer bunu yapamıyorsa, Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım. Hiç kimseyi beklemeyeceğim. Kim iyiyse o oynayacak. Zaten öyle yaptık ama devreye girmesi için kimseyi bekleyecek zamanım yok. Artık zaman daraldı" açıklamalarında bulundu. Avcı'nın, hangi oyuncuları kast ettiği camiada ve taraftarlar arasında merak konusu olurken, Trabzonspor yönetimi de konuyla ilgili aksiyon almayı planladığı ifade edildi.

Çözüm yolu aranacak

Bordo-mavililer, Trabzon'a döndükten sonra yönetimin deneyimli teknik adamla bir araya gelerek kamp dönemine ilişkin rapor isteyeceği ifade edildi. Avcı'nın, "3-4 aydır devreye girmeyen oyuncular var" yönündeki açıklaması üzerine raporun sadece kamp dönemi için değil daha kapsamlı olması bekleniyor. Yönetimin, rapor doğrultusunda nasıl çözüm yolları bulunacağını Abdullah Avcı ile birlikte masaya yatırmayı planladığı kaydedildi.

  • Ara transfer dönemini bekliyor
  • Söz konusu isimler ya takıma kazandırılmaya çalışılacak ya da kiralanma ve satılma yöntemiyle gönderilecek. Mevcut duruma göre ara transferde takıma bütçeyi zorlamayacak ama fayda sağlayacak takviyeler yapılması da gündeme gelecek. Avcı'nın da son adımı atmak için ara transfer dönemini beklediği sızan haberler arasında yer alıyor.

Abdullah Avcı: "Gerekirse altyapıdan oyuncu alacağım"
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Abdullah Avcı: "Gerekirse altyapıdan oyuncu alacağım"

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