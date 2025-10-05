Yeni Şafak
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası sert çıkış: 'Bu gece hakemi...'

22:155/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararları eleştiren Yıldırım, sert sözler kullandı.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.


Ev sahibi ekipte başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından hakem Halil Umut Meler'in vermiş olduğu kararlara tepki gösterdi.


Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"Beraberliğe üzüldük tabii ama bir puana kaldığımız için de sevinçliyiz. Şikayet etmiyorum ama lütfen bu gece hakemi çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu."

"Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır."


"Ben ofsayta bir şey demiyorum ama orada ele çarpıyor. Pozisyon bir kez gösteriliyor. Kesinlikle el vardı."







#Samsunspor
#Yüksel Yıldırım
#Fenerbahçe
#Halil Umut Meler
