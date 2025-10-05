Yeni Şafak
Fenerbahçe fırsat tepti! Samsun'da kazanan yok

21:555/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor oyuncusu Logi Tomasson (17) ile Fenerbahçe oyuncusu Youssef En-Nesyri (19) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Önemli eksiklerle maça çıkan iki takım, golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken Fenerbahçe puanını 16'ya, Samsunspor ise 13'e yükseltti.


Samsunspor - Fenerbahçe maçı 11'leri


Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.
Fenerbahçe:
Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


18' Samsunspor gole çok yaklaştı. Tarık Çetin, gole izin vermedi.

34' Musaba ağları havalandırdı, ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi sonrası Halil Umut Meler pozisyonu monitörden izledi ve ofsayt kararını tasdik etti.

45+3' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Fenerbahçe'de Szymanski, Talisca ve Kerem kenara geldi; Nene, İsmail ve Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

56' Musaba'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

59' Halil Umut Meler, Samsunspor lehine penaltı verdi. Meler, VAR incelemesi sonrası kararını iptal etti.

70' Fred'in uzaktan çektiği şut az farkla dışarı gitti.

89' Holse'nin vuruşunda Tarık Çetin gole izin vermedi.

90+5' Maç başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0



