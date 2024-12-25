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Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de

Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de

17:1925/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yusuf Sarı
Yusuf Sarı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı transfer etti.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu Yusuf Sarı'yla kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya 'Ailemize hoş geldin diyor', turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


Fransa'da Olimpik Marsilya ve Clermont'da oynadıktan sonra Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022'de Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 maçta görev aldı.






#Başakşehir
#Yusuf Sarı
#Trendyol Süper Lig

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