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Spor

Zaha kendini buluyor

Kasımpaşa maçında yıldızlaşan Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı takıma her geçen gün daha da fazla ısınan Zaha, gözünü Bayern Münih maçına dikti.

Umut Yılmaz
11:07 - 5/11/2023 الأحد
Yeni Şafak
Zaha'nın gol vuruşu ve sevinci

Zaha'nın gol vuruşu ve sevinci

Galatasaray'ın bu sezonki en önemli transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takıma uyum sağlamaya başladı.


Fildişi Sahilli oyuncu, son Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 yenik duruma düştükleri Ankaragücü maçında da geri dönüşü başlatan golü atan 30 yaşındaki oyuncu, Kopenhag maçında 1 puanı kurtaran golün asistini yaparken, eski takımı Manchester United'ı da boş geçmemişti.


Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından Zaha'yı tebrik ederek, bu performansını Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih deplasmanında da devam ettirmemisini istedi. Zaha'nın da hırslandığı ve Bayern Münih maçına da ekstra motivasyonla hazırlanmaya başladığı öğrenildi.







#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#Kasımpaşa
#Bayern Münih
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