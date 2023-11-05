Zaha kendini buluyor

Galatasaray'ın bu sezonki en önemli transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takıma uyum sağlamaya başladı.

Fildişi Sahilli oyuncu, son Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 yenik duruma düştükleri Ankaragücü maçında da geri dönüşü başlatan golü atan 30 yaşındaki oyuncu, Kopenhag maçında 1 puanı kurtaran golün asistini yaparken, eski takımı Manchester United'ı da boş geçmemişti.

Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından Zaha'yı tebrik ederek, bu performansını Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih deplasmanında da devam ettirmemisini istedi. Zaha'nın da hırslandığı ve Bayern Münih maçına da ekstra motivasyonla hazırlanmaya başladığı öğrenildi.