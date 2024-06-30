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Spor

Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik ile Muhammed Şengezer, EURO 2024 son 16 turunda oynayacağımız Avusturya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

15:09 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 15:15 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Muhammed Şengezer ve Zeki Çelik, basın toplantısında.
Muhammed Şengezer ve Zeki Çelik, basın toplantısında.

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik ile Muhammed Şengezer, EURO 2024 son 16 turunda oynayacağımız Avusturya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Zeki Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Avusturya maçını intikam olarak değil de tek maç olarak düşünmeliyiz. Onları eleyip önümüze bakmamız lazım. Avusturya çok sert oynayan, baskı yapan bir takım. Oradaki maçta baskılarına karşılık veremedik. 1-0 da olsa biz kazanalım ve yolumuza devam edelim."

"Mourinho çok deneyimli bir hoca. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye’de de başarılı olacağına inanıyorum."


Muhammed Şengezer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli Takım kampındaki arkadaşlık çok üst seviyede. Biz Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Herkes sanki Zeki ile benim gibi."

#Türkiye
#A Milli Futbol Takımı
#EURO 2024
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