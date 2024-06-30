Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik ile Muhammed Şengezer, EURO 2024 son 16 turunda oynayacağımız Avusturya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Avusturya maçını intikam olarak değil de tek maç olarak düşünmeliyiz. Onları eleyip önümüze bakmamız lazım. Avusturya çok sert oynayan, baskı yapan bir takım. Oradaki maçta baskılarına karşılık veremedik. 1-0 da olsa biz kazanalım ve yolumuza devam edelim."
"Mourinho çok deneyimli bir hoca. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye’de de başarılı olacağına inanıyorum."
"Milli Takım kampındaki arkadaşlık çok üst seviyede. Biz Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Herkes sanki Zeki ile benim gibi."