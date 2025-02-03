Ziraat Türkiye Kupası'nda salı maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor. 4 Şubat Salı günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün