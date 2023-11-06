Zirve hedefi tamam

Galatasaray, Süper Lig'de 11 haftalık maratonun sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10 haftadır lider Fenerbahçe'den koltuğu devralmaya çalışıyordu. Üst üste 10 galibiyet alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinin ardından haftayı lider olarak tamamladı.

Ligde henüz yenilgisi bulunmayan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar çıktığı 11 maçın 6'sını deplasmanda oynadı. Bu sezon derbilerde de bileği bükülmeyen Aslan, Trabzonspor'u 2-0, Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla devirdi.