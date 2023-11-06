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Spor

Zirve hedefi tamam

Ligde haftalardır zirveye çıkmaya çalışan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz sezon 15. haftada devraldığı koltuğu sezon sonuna kadar koruyan sarı-kırmızılılar, benzer bir senaryo istiyor.

Umut Yılmaz
09:24 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri 11 haftada 31 puan topladı.

Okan Buruk ve öğrencileri 11 haftada 31 puan topladı.

Galatasaray, Süper Lig'de 11 haftalık maratonun sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10 haftadır lider Fenerbahçe'den koltuğu devralmaya çalışıyordu. Üst üste 10 galibiyet alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinin ardından haftayı lider olarak tamamladı.


Ligde henüz yenilgisi bulunmayan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar çıktığı 11 maçın 6'sını deplasmanda oynadı. Bu sezon derbilerde de bileği bükülmeyen Aslan, Trabzonspor'u 2-0, Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla devirdi.



Aynı senaryoyu istiyor

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralmış ve bir daha bırakmamıştı. O dönemde 14 maçlık müthiş bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takım, ligin son 6 maçını da kazanarak kupaya uzanmıştı. Aslan'da hedef aynı başarıyı tekrarlamak.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
30 dakika önce
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