Zirve hedefi tamam

Okan Buruk ve öğrencileri 11 haftada 31 puan topladı.
Galatasaray, Süper Lig'de 11 haftalık maratonun sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10 haftadır lider Fenerbahçe'den koltuğu devralmaya çalışıyordu. Üst üste 10 galibiyet alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinin ardından haftayı lider olarak tamamladı.
Ligde henüz yenilgisi bulunmayan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar çıktığı 11 maçın 6'sını deplasmanda oynadı. Bu sezon derbilerde de bileği bükülmeyen Aslan, Trabzonspor'u 2-0, Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla devirdi.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralmış ve bir daha bırakmamıştı. O dönemde 14 maçlık müthiş bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takım, ligin son 6 maçını da kazanarak kupaya uzanmıştı. Aslan'da hedef aynı başarıyı tekrarlamak.