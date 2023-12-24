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Staj süreleri ve çıraklık sigortası SGK başlangıcı sayılması için yeni adım atıldı: Onaylandığı taktirde milyonlar emekli olup maaşa bağlanacak

Çırak sigortasını emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayan yasanın çıkıp çıkmayacağı vatandaşların gündeminde. EYT emeklilik sonrası yeni kademeli emeklilik beklentisi bir hayli fazla. Çırak sigortasını emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayan yasanın çıkması için vatandaşların gözü kulağı Meclis’te. Peki staj süreleri borçlanılır mı?

15:56 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:57 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Staj süreleri sigorta başlangıcı sayılacak mı?
Staj süreleri sigorta başlangıcı sayılacak mı?

Çıraklık ve staj süreci, emeklilik kanunlarında özel bir yere sahiptir. Çıraklık ve staj döneminde geçirilen sürelerde ödenen sigorta primleri, emeklilik kapsamında gerekli uzun vadeli sigortaya ilişkin değildir. Bu doğrultuda güncel durumda, çıraklık ve staj dönemi esas alınarak yapılan hesaplamalar ile emekli olunma imkanı bulunmamaktadır. Ancak borçlanma müessesi ile prim gün sayısı şartını sağlayanların, EYT kapsamında emekli olabilmesi mümkündür. Bu açıdan sigortalılık süresinin başlangıcı ise büyük önem taşımaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.." ifadelerini kullanmıştı.

Çırak sigortası erken emeklilik için sigorta başlangıcı sayılacak mı?

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için yeni adımlar atılıyor. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun tarafından Meclis'e sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu mağduriyetleri giderecek önemli düzenlemeler içermektedir. Bu teklif ile çıraklık, kursiyerlik ve staj süreleri uzun vadeli sigorta kolları için hizmet ve sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilecek ve bu süreler için borçlanma imkanı sağlanacaktır. Bu teklif Meclis'te kabul edilmesi durumunda çıraklık ve staj sigortası olan kişiler de emeklilik haklarına daha kolay bir şekilde ulaşabilecektir.

Staj sigortasının emekliliğe etkisi?

Sosyal güvenlik sistemine sigortalı olarak yapılan bildirimlerin emeklilik için sayılabilmesi için uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük-yağlılık-ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda da açıklandığı üzere staj süresince öğrencilerden sadece iş kazası-meslek hastalığı-hastalık primi alınmakta, emeklilik primi ise alınmamaktadır. Bu nedenle stajda geçen süreler hem sigortalı prim gün sayısında hem de sigortalılık süresinin başlangıcında geçerli olmamaktadır.

Staj sigortası doğum sigortasında dikkate alınıyor mu?

Ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emekliliğe esas olan uzun vadeli primler ödenmediği, sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemektedir. Ancak doğum borçlanmalarında başlangıç olarak kabul edilmektedir. Yani staj sigortasından sonra doğum yapmış olan kadınlar, tescil şartını yerine getirmiş kabul edilmektedirler.

Staj sigortası sorgulaması nasıl yapılır?

Staj sigortası sorgulamaları, EYT borçlanmalarında olduğu gibi
sistemi üzerinden de yapılabilir. Bunun için söz konusu sistemde yer alan “
4A Sigorta Dökümü
” uygulamasını kullanmak gerekir. Uygulamaya erişim sağladığınızda ilk sigorta girişinizden itibaren ödenen primleri detaylı olarak görebilirsiniz. Staj sigortanız ile ilgili bilgiler hizmet dökümünde görünür. E-devlet’e giriş yapmak için şifre edinmeniz gerekir. Hâlihazırda bir şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden edinebilirsiniz.

Staj süreleri borçlanılır mı?

Maalesef staj süresi borçlanılamıyor. Yeni bir yasa çıkartılarak borçlanma hakkı verilmediği sürece staj süresini borçlanmak mümkün değil. Ancak askerden geldikten sonra askerlik sürenizi borçlanabilirsiniz.

2000 sonrası sigorta girişi olanlara staj ve çıraklık borçlanması müjdesi! 2160 gün prim desteği ile erken emeklilik kapısı açılacak: İşte EYT'yi kaçıranlar İçin yeni emeklilik formülleri!
2000 sonrası sigorta girişi olanlara staj ve çıraklık borçlanması müjdesi! 2160 gün prim desteği ile erken emeklilik kapısı açılacak: İşte EYT'yi kaçıranlar İçin yeni emeklilik formülleri!

2000 sonrası sigorta girişi olanlara staj ve çıraklık borçlanması var mı? sorusu merak ediliyor. EYT sonrası yeni erken emeklilik imkanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1999-2000 sonrası SGK girişi olanlar ve staj ve çıraklık mağdurları için güzel haber geldi. Staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Staj ve Çıraklık Borçlanması, 2160 gün prim desteği sayesinde erken emeklilik fırsatı veriyor. Peki 2000 sonrası sigorta girişi olanlara stajyer ve çıraklık borçlanması nasıl yapılır, şartları neler? Prim borçlanma tutarı ne kadar, kaç TL?

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#staj sigorta başlangıcı
#erken emeklilik
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