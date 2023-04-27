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STM'den 'ChatGPT' uyarısı

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin teknolojik düşünce merkezi 'ThinkTech', Ocak-Mart 2023 dönemine ilişkin 'Siber Tehdit Durum Raporu'nu açıkladı. Raporda piyasaya sürülmesinden çok kısa süre sonra dünya çapında 100 milyon kullanıcıya ulaşarak, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olan ChatGPT'nin siber güvenlik boyutu, dönem konusu olarak analiz edildi. Peki rapora göre ChatGPT güvenilir mi? İşte detaylar.

15:19 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ChatGPT güvenilir mi?

ChatGPT güvenilir mi?

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) 'Siber Tehdit Durum Raporu'nda; siber saldırganların, yapay zekaya dayalı sohbet robotu 'ChatGPT' uygulaması ile oltalama e-postası taslakları ve dezenformasyon amacıyla yalan içerik ürettiği tespitine yer verildi.

CHATGPT GÜVENİLİR Mİ?


Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) 'Siber Tehdit Durum Raporu'nda; siber saldırganların, yapay zekaya dayalı sohbet robotu 'ChatGPT' uygulaması ile oltalama e-postası taslakları ve dezenformasyon amacıyla yalan içerik ürettiği tespitine yer verildi.


Raporda, piyasaya sürülmesinden sonraki 2 ay içinde dünya çapında 100 milyon kullanıcıya ulaşarak, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olan ChatGPT'nin siber güvenlik boyutu, dönem konusu olarak analiz edildi. 'OpenAI' tarafından geliştirilen ve kullanıcılar tarafından matematik problemleri çözmek, makale yazmak, kod yazmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılan sohbet robotunun, günlük ziyaret sayısının şubat ayında 45 milyonu bulduğu belirtildi.


Kullanıcılar ChatGPT'nin yeteneklerini keşfetmeye devam ederken birçok siber güvenlik uzmanı, bu teknolojinin potansiyel kötü kullanımına dair endişelerini dile getirdi. Siber saldırganların ChatGPT aracılığıyla fark edilmesi zor, başarılı oltalama e-postası taslakları ürettiği, ayrıca otomatik metin üretme performansı ile de ChatGPT'nin dezenformasyon amacıyla kullanıldığı belirlendi.




#ChatGPT
#Savunma Sanayii Başkanlığı
#Savunma Teknolojileri Mühendislik
#ThinkTech
#STM
13 dakika önce
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