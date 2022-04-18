​Su böreği tarifi: Su böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Evde hemen hemen her zaman bulunan malzemelerden yapabileceğiniz bir tarif olan "su böreği", hamur malzemelerini yoğurma kabına alıp malzemeler bütünleşene kadar yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat dinlendirin. İşte, enfes su böreği tarifinin detayları...
SU BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER
- 6 adet yumurta
- 1 çay bardağı su
- 1 yemek kaşığı tuz
- Ele yapışmayan sıkı bir hamur için alabildiğince un
İÇİ İÇİN MALZEMELERİ;
- Salamura köy peyniri veya herhangi bir peynir
- Yarım kilo tereyağı
- Maydanoz
HAŞLAMAK İÇİN;
- Su ve tuz
SU BÖREĞİ;
HAZIRLAMA SÜRESİ: 2 SAAT
PİŞİRME SÜRESİ: 45 DK
ZORLUK SEVİYESİ: ZOR
KALORİ: 322,7 k.kal
PİŞİRME SÜRELERİ İLE AŞAMA AŞAMA SU BÖREĞİ YAPIMI
1.AŞAMA: Yumurtalara suyu ekledikten sonra karıştırırız.
2. AŞAMA: Karışınca unu ve tuzu ilave ederek sıkı bir hamur yoğururuz.
3. AŞAMA: Bu hamurdan yumurtadan biraz büyük bezeler yaparız. 12 tane beze çıkar.
4. AŞAMA: Bezelerin üzerini hafif nemli bir tülbentle örter, yarım saat dinlendiririz.
5. AŞAMA: Diğer tarafta rendelemiş olduğumuz peyniri ve ince kıydığımız maydanozu birbiriyle harmanlarız.
6. AŞAMA: Başka bir tavaya yağı koyar eritiriz. Yağ ve peynir hazır olur.
7. AŞAMA: Dinlenmiş olan bezeleri un yardımıyla açarız.
8. AŞAMA: 4 tanesini açınca genişçe bir tencerede kaynamakta olan suyun içerisine öncelikle tuz atarız. Tuz olmazsa yufka parçalanır. Sudan çıkmaz.
9. AŞAMA: Sonra açtığımız yufkaları iki elimizle tutarak yavaşça suyun içine serer gibi bırakırız.
10. AŞAMA: Tahta kaşıkla kenarlardan yufkanın üzerine su atarız ki yufka birbirine yapışmasın.
11. AŞAMA: Islanan yufkayı hemen yanımızda bulunan soğuk su dolu kabın içine alırız.
12. AŞAMA: Sonra elimizle fazla suyunu sızdırarak yağlamış olduğumuz tepsiye buruşuk bir şekilde yerleştiririz.
13. AŞAMA: Soğuk su ılıklaşacağından 3 yufkada bir suyu değiştiririz. Soğuk olmalı.
14. AŞAMA: 4. yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra arasına peynirli karışımdan yayar, üzerine tereyağını gezdiririz. Her 4 yufkada aynı işlemi yaparız (2 defa). Tereyağını da bu işlemleri yapmak için göz kararı 3’e böleriz.
15. AŞAMA: En üst kısmada 4 yufkayı aynı şekilde serdikten sonra üzerini tereyağıyla yağlarız.
**Pişerken kabarmaması için pişirmeden önce dilim dilim keseriz.
**200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yarım saat pişiririz.
***Afiyet olsun.