​Su böreği tarifi: Su böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Evde hemen hemen her zaman bulunan malzemelerden yapabileceğiniz bir tarif olan "su böreği", hamur malzemelerini yoğurma kabına alıp malzemeler bütünleşene kadar yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat dinlendirin. İşte, enfes su böreği tarifinin detayları...

SU BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

6 adet yumurta 1 çay bardağı su 1 yemek kaşığı tuz Ele yapışmayan sıkı bir hamur için alabildiğince un



İÇİ İÇİN MALZEMELERİ;

Salamura köy peyniri veya herhangi bir peynir

Yarım kilo tereyağı

Maydanoz



HAŞLAMAK İÇİN;

Su ve tuz

SU BÖREĞİ;

HAZIRLAMA SÜRESİ: 2 SAAT

PİŞİRME SÜRESİ: 45 DK

ZORLUK SEVİYESİ: ZOR

KALORİ: 322,7 k.kal

PİŞİRME SÜRELERİ İLE AŞAMA AŞAMA SU BÖREĞİ YAPIMI

1.AŞAMA: Yumurtalara suyu ekledikten sonra karıştırırız.

2. AŞAMA: Karışınca unu ve tuzu ilave ederek sıkı bir hamur yoğururuz.

3. AŞAMA: Bu hamurdan yumurtadan biraz büyük bezeler yaparız. 12 tane beze çıkar.

4. AŞAMA: Bezelerin üzerini hafif nemli bir tülbentle örter, yarım saat dinlendiririz.

5. AŞAMA: Diğer tarafta rendelemiş olduğumuz peyniri ve ince kıydığımız maydanozu birbiriyle harmanlarız.

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6. AŞAMA: Başka bir tavaya yağı koyar eritiriz. Yağ ve peynir hazır olur.

7. AŞAMA: Dinlenmiş olan bezeleri un yardımıyla açarız.

8. AŞAMA: 4 tanesini açınca genişçe bir tencerede kaynamakta olan suyun içerisine öncelikle tuz atarız. Tuz olmazsa yufka parçalanır. Sudan çıkmaz.

9. AŞAMA: Sonra açtığımız yufkaları iki elimizle tutarak yavaşça suyun içine serer gibi bırakırız.

10. AŞAMA: Tahta kaşıkla kenarlardan yufkanın üzerine su atarız ki yufka birbirine yapışmasın.

11. AŞAMA: Islanan yufkayı hemen yanımızda bulunan soğuk su dolu kabın içine alırız.

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12. AŞAMA: Sonra elimizle fazla suyunu sızdırarak yağlamış olduğumuz tepsiye buruşuk bir şekilde yerleştiririz.

13. AŞAMA: Soğuk su ılıklaşacağından 3 yufkada bir suyu değiştiririz. Soğuk olmalı.

14. AŞAMA: 4. yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra arasına peynirli karışımdan yayar, üzerine tereyağını gezdiririz. Her 4 yufkada aynı işlemi yaparız (2 defa). Tereyağını da bu işlemleri yapmak için göz kararı 3’e böleriz.

15. AŞAMA: En üst kısmada 4 yufkayı aynı şekilde serdikten sonra üzerini tereyağıyla yağlarız.

**Pişerken kabarmaması için pişirmeden önce dilim dilim keseriz.

**200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yarım saat pişiririz.

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***Afiyet olsun.

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