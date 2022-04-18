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Su böreği tarifi: Su böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Çay, börek, kek üçlüsü misafir tabaklarının vazgeçilmez yiyecekleri... En sevilen hamur çeşitlerinden biri olan su böreği bayramda ve misafirliklerde en çok ikram edilen lezzetlerdendir. İşte, elinizin altında bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz su böreği tarifi nasıl yapılır? Su böreği pişirme süresi, yapılışı, tarifi, malzemeleri ve kalorisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Su böreği tarifi: Su böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Su böreği

Evde hemen hemen her zaman bulunan malzemelerden yapabileceğiniz bir tarif olan "su böreği", hamur malzemelerini yoğurma kabına alıp malzemeler bütünleşene kadar yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat dinlendirin. İşte, enfes su böreği tarifinin detayları...

SU BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

  1. 6 adet yumurta
  2. 1 çay bardağı su
  3. 1 yemek kaşığı tuz
  4. Ele yapışmayan sıkı bir hamur için alabildiğince un

İÇİ İÇİN MALZEMELERİ;

  • Salamura köy peyniri veya herhangi bir peynir
  • Yarım kilo tereyağı
  • Maydanoz

HAŞLAMAK İÇİN;

  • Su ve tuz

SU BÖREĞİ;

HAZIRLAMA SÜRESİ: 2 SAAT

PİŞİRME SÜRESİ: 45 DK

ZORLUK SEVİYESİ: ZOR

KALORİ: 322,7 k.kal

PİŞİRME SÜRELERİ İLE AŞAMA AŞAMA SU BÖREĞİ YAPIMI

1.AŞAMA: Yumurtalara suyu ekledikten sonra karıştırırız.

2. AŞAMA: Karışınca unu ve tuzu ilave ederek sıkı bir hamur yoğururuz.

3. AŞAMA: Bu hamurdan yumurtadan biraz büyük bezeler yaparız. 12 tane beze çıkar.

4. AŞAMA: Bezelerin üzerini hafif nemli bir tülbentle örter, yarım saat dinlendiririz.

5. AŞAMA: Diğer tarafta rendelemiş olduğumuz peyniri ve ince kıydığımız maydanozu birbiriyle harmanlarız.

6. AŞAMA: Başka bir tavaya yağı koyar eritiriz. Yağ ve peynir hazır olur.

7. AŞAMA: Dinlenmiş olan bezeleri un yardımıyla açarız.

8. AŞAMA: 4 tanesini açınca genişçe bir tencerede kaynamakta olan suyun içerisine öncelikle tuz atarız. Tuz olmazsa yufka parçalanır. Sudan çıkmaz.

9. AŞAMA: Sonra açtığımız yufkaları iki elimizle tutarak yavaşça suyun içine serer gibi bırakırız.

10. AŞAMA: Tahta kaşıkla kenarlardan yufkanın üzerine su atarız ki yufka birbirine yapışmasın.

11. AŞAMA: Islanan yufkayı hemen yanımızda bulunan soğuk su dolu kabın içine alırız.

12. AŞAMA: Sonra elimizle fazla suyunu sızdırarak yağlamış olduğumuz tepsiye buruşuk bir şekilde yerleştiririz.

13. AŞAMA: Soğuk su ılıklaşacağından 3 yufkada bir suyu değiştiririz. Soğuk olmalı.

14. AŞAMA: 4. yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra arasına peynirli karışımdan yayar, üzerine tereyağını gezdiririz. Her 4 yufkada aynı işlemi yaparız (2 defa). Tereyağını da bu işlemleri yapmak için göz kararı 3’e böleriz.

15. AŞAMA: En üst kısmada 4 yufkayı aynı şekilde serdikten sonra üzerini tereyağıyla yağlarız.

**Pişerken kabarmaması için pişirmeden önce dilim dilim keseriz.

**200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yarım saat pişiririz.

***Afiyet olsun.

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