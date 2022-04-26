Sultan tatlısı tarifi: Sultan tatlısı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Ramazan ayında iftardan sonra hafif tatlılara ihtiyaç duyuluyor. Bunlardan biri olan hafif tatlılar arasında sıkça tercih edilen sultan tatlısı nasıl yapılır? İşte, enfes sofralarınızı şenlendirecek sultan tatlısı tarifi.

SULTAN TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-200 gram tereyağı

-1 su bardağı toz şeker

-2 adet yumurta

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

-1/2 su bardağı hindistan cevizi

-1 su bardağı irmik

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-3 su bardağı un (+aldığı kadar)

Üzeri için:

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı haşhaş tohumu

-1 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için:

-1 su bardağı toz şeker

-1,5 su bardağı su

-2 damla limon suyu

SULTAN TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti için:

1. Şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın.

Şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. 2. Üzerine limon suyunu ekleyip birkaç dakika kaynadıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Hamuru hazırlamak için:

1. Tereyağı ve şekeri bir kapta, şeker eriyene kadar çırpın.

Tereyağı ve şekeri bir kapta, şeker eriyene kadar çırpın. 2. Yumurta ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Yumurta ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin. 3. Hindistan cevizi, irmik ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın.

Hindistan cevizi, irmik ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın. 4. Son olarak vanilini ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Eğer kıvamı cıvık olursa, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edebilirsiniz.

Son olarak vanilini ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Eğer kıvamı cıvık olursa, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edebilirsiniz. 5. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. 6. Ceviz büyüklüğündeki kurabiye hamurunu önce süte, daha sonra haşhaş tohumlarına bulayın.

Ceviz büyüklüğündeki kurabiye hamurunu önce süte, daha sonra haşhaş tohumlarına bulayın. 7 . Son olarak cevizi tam ortasına batırıp, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralarında boşluklar olacak şekilde dizin.

. Son olarak cevizi tam ortasına batırıp, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralarında boşluklar olacak şekilde dizin. 8. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika pişirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika pişirin. 9. Pişen ve hala sıcak olan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve çekene kadar bekletin.

Pişen ve hala sıcak olan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve çekene kadar bekletin. 10. Tatlı, şerbeti çektikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun.

SULTAN TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

1 tepsi sultan tatlısı tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

SULTAN TATLISI KALORİ DEĞERİ

Sultan tatlısı kalori değeri 759/kcal'dir.

SULTAN TATLISI PİŞİRME PÜF NOKTALARI

Sultan tatlısının lezzetli olması için hamuru iyice yoğurulmalıdır. Hamurlara da doğru bir şekil verilmesi sağlanır. Sultan tatlısı hazırlanırken malzemelerin eklenme sırasına da dikkat edilmelidir. Sırasıyla eklenen malzemeler sayesinde sultan tatlısı çok daha lezzetli olacaktır. Sunuma da dikkat etmek gerekir

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