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Süper Lig'de 10. hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig’de 9. Hafta karşılaşmalarında sona yaklaşıldı. Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşması ile Süper Lig puan durumu değişti. Süper Lig'de 9. hafta bugün oynanacak iki maç ile sona erecek. Futbolseverler Süper Lig'de 10. hafta maçlarını araştırmaya başladı. Galatasaray- Beşiktaş derbisini de kapsayan Süper Lig'de 10. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de 10. hafta maçları ve derbi tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde 10. hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper lig 10. hafta

Süper Lig'de 9. hafta maçları 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması ile Atakaş Hatayspor-Gaziantep maçı ardından sona erecek. Süper Lig'de şimdiden 10. hafta heyecanı başladı. Peki, Süper Lig 10. hafta maçları hangileri?

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI

22 Ekim Cuma

20.00 YENİ MALATYASPOR-ALTAY

23 Ekim Cumartesi

13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA

16.00 GAZİANTEP FK-GZT GİRESUNSPOR

16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR

19.00 GÖZTEPE-TRABZONSPOR

24 Ekim Pazar

13.30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR

16.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

16.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR

19.00 FENERBAHÇE-AYTEMİZ ALANYASPOR

25 Ekim Pazartesi

20.00 BEŞİKTAŞ-GALATASARAY

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Süper Lig 9'uncu Hafta Maç Özetleri İzle
ÖZGÜN
Süper Lig 9'uncu Hafta Maç Özetleri İzle

SÜPER LİG 9. HAFTA KALAN MAÇLAR

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

9. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları
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