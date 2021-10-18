Süper Lig'de 10. hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 9. hafta maçları 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması ile Atakaş Hatayspor-Gaziantep maçı ardından sona erecek. Süper Lig'de şimdiden 10. hafta heyecanı başladı. Peki, Süper Lig 10. hafta maçları hangileri?
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI
22 Ekim Cuma
20.00 YENİ MALATYASPOR-ALTAY
23 Ekim Cumartesi
13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA
16.00 GAZİANTEP FK-GZT GİRESUNSPOR
16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR
19.00 GÖZTEPE-TRABZONSPOR
24 Ekim Pazar
13.30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR
16.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
16.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR
19.00 FENERBAHÇE-AYTEMİZ ALANYASPOR
25 Ekim Pazartesi
20.00 BEŞİKTAŞ-GALATASARAY
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?
25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
SÜPER LİG 9. HAFTA KALAN MAÇLAR
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)