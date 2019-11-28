Süper Lig Fikstürü: 13. hafta maçları

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor ile Galatasaray Trabzon’da oynayacak. Fenerbahçe de İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını ile tamamlanacak.
Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi
15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk
Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı
Süper Lig’de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan Fenerbahçe, toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig’de defansif verilerin yanı sıra birebir performanslarda da etkisiz durumda. Kanarya, 404 kez hava topu müdahalesi ile 16., 718 kez defanstaki iki mücadele kazanmasıyla da Süper Lig takımları arasında 14. sırada yer aldı.Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç - Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Sadio, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu
SAKAT: Ahmet Oğuz
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori (VIP-Protokol): 109 TL, 2. Kategori: 32,50 TL, 3. Kategori: 22 TL, 4. Kategori: 11 TL, Misafir Takım Tribünü: 11 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Guilherme, Jahovic
SAKAT: Yok
CEZALI: Yo
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