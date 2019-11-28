Süper Lig Fikstürü: 13. hafta maçları

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor ile Galatasaray Trabzon’da oynayacak. Fenerbahçe de İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını ile tamamlanacak.

Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi

15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık



2 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı

Süper Lig’de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan Fenerbahçe, toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’de defansif verilerin yanı sıra birebir performanslarda da etkisiz durumda. Kanarya, 404 kez hava topu müdahalesi ile 16., 718 kez defanstaki iki mücadele kazanmasıyla da Süper Lig takımları arasında 14. sırada yer aldı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç - Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Sadio, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu

SAKAT: Ahmet Oğuz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori (VIP-Protokol): 109 TL, 2. Kategori: 32,50 TL, 3. Kategori: 22 TL, 4. Kategori: 11 TL, Misafir Takım Tribünü: 11 TL

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Guilherme, Jahovic

SAKAT: Yok

CEZALI: Yo