Süre Doldu! Enerji Kimlik Belgesi Süresi Uzatılacak Mı? Enerji Kimlik Belgesi Olmayanlar Ne Yapacak?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alımında son günler gelirken herkesin aklında Enerji Kimlik Belgesi süresi uzatılacak mı, Enerji Kimlik Belgesi alımları ne zamana ertelendi ya da Enerji Kimlik Belgesi alınmazsa ne olursoruları bulunuyor. 2 Mayıs 2007 tarihinde 26510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale gelmiştir. Belgeyi alma zorunluluğu 2 Mayıs 2017 tarihi iken, bu süre 1 Ocak 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Yani tüm yapılar 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB’lerini almaları gerekiyor.

Enerji Kimlik Belgesi, binaların asgari enerji ihtiyacı yanı sıra tüketimlerinin sınıflandırılmasında yönelik bir belgedir. Bu belge, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile binalardaki ısıtma sistemlerinden soğutmaya, sıcak su sistemlerinden havalandırmaya, aydınlatma sistemlerinden yenilenebilir enerji kullanımına kadar tüm enerji tüketimleri ile yalıtım ve karbondioksit salınımları gibi bilgiler içeriyor. EKB’nin son günü gelmişken, belge alınması hususunda yeni uzatmalar da beklenen haberler arasındadır.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Enerji Kimlik Belgesi, 2011 yılı öncesi tüm binalar tarafından alınması zorunlu bir belgedir. 1 Ocak 2020 tarihi bu belgenin alınması için ise son tarihtir. Bu tarihten sonra EKB’si olmayan binalardaki dairelerin hem alım ve satımı hem de kiralanma gibi resmi işlemleri yapılamayacak. Yani Enerji Kimlik Belgesi çıkarmayanlar evlerini satamayacaklar.

Ayrıca Enerji Verimliliği Kanununda da EKB alınmaması durumunda idari yaptırımlar olacağı da ifade ediliyor. Belgenin alınma zorunluluğu süresi bittikten sonra, Bakanlık tarafından çok ciddi denetlemeler yapılacağı da, yapılan tahminler arasındadır.

Enerji Kimlik Belgesi alınması sırasında mimari ve mekanik proje, ısı yalıtım raporu, yapı ruhsatı yanı sıra elektrik projesi evraklarının olması gerekiyor. Binaların belge kapsamında enerji sınıfının belirlenmesi için binalar hakkında detaylı bilgiler gerekiyor. Bu evraklar ile enerji performansı ve A’dan G’ye kadar yapılan sıralamada enerji sınıfı belirleniyor.

En verimli enerji kullanımını A Sınıfı gösterirken, en düşük verimlilik kullanımını ise G sınıfı ile ifade ediliyor. Mevcut binalarda enerji sınıfı seviyesine yönelik bir koşul olmamasına rağmen en düşük enerji seviyesi olan C sınıfı zorunlu tutuluyor. Yeni ve eski binalar için belirlenen enerji sınıflarının ve koşulları birbirinden farklılık gösteriyor. Binanızın hangi enerji sınıfına dahil olduğunu belgenizden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

EKB alınması ve enerji verimliliği ve yalıtım gibi enerjiye yönelik tüm hizmetlerde Sehatek firması bina yönetimlerine büyük yardımcı oluyor. Sehatek firmasının web sitesinden konu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilir ya da uzman teknik ekibinden destek almak için arayabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır

Yönetmelik, Enerji Kimlik Belgesi verebilecek firmalar için belli koşullar getirmiş. Şöyle ki, bünyesinde enerji yöneticisi, Enerji Kimlik Belgesi uzmanı çalıştırması yanı sıra gerekli olan makine ve teçhizata sahip serbest mimar ve mühendislik firmaları EKB düzenlemeye yetkilendirilmiştir. Bakanlık sayfasından bu firmaların listesine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu listede yer olan firmalardan uygun bir tanesine belgenin düzenlenmesi için başvuru yapabilirsiniz. Sehatek firması da bakanlık tarafından Enerji Kimlik Belgesi verilmesi hususunda yetkilendirilmiş bir firmadır.

Yetkilendirilmiş firma seçiminde, binanızın il sınırları içerisindeki bir firmayı tercih etmeniz ile ilgili bir gereklilik bulunmuyor. Uygun firmalara mail ya da telefonla ulaşabilir, evraklarınızı gönderebilirsiniz. Sonrasında firmalar belgelerinizi düzenleyerek, bakanlık tarafından da onaylattıktan sonra size gönderiyorlar.

Enerji Kimlik Belgesi İçin Firma Seçimi Neden Önemlidir

EKB alımında, firma seçimi çok önemlidir. Doğru ve belirlenen kurallara uygun belge düzenlenmez ise bina yönetim ya da sahiplerinin sonrasında birçok sorun yaşaması olasılık dahilindedir.

Belgenin hatasız düzenlenmesi gerekir. Belge düzenlenirken bakanlık hesaplama programı kullanılıyor. Bu programı iyi ve etkin kullanamayan firmalar, yanlış ya da hatalı belge çıkartılmasına sebep oluyorlar. Bu sebeple firma seçiminde çok iyi inceleme yapılması uygun olacaktır. Hatalı veya usulsüz belge düzenlenmesinde para cezaları da söz konusudur.

Bakanlık rastgele ya da yapılan şikâyet üzerine istediği şekilde binaların belgelerini inceleyebilir. Belirtilen usule uygun düzenlenmeyen firma yetkililerine ise yetki dondurmadan yetkilerinin alınmasına kadar cezalar verilebiliyor.

Sehatek firması bünyesinde konusunda uzman, yetkili mühendis ve teknik personel ile hizmet vermektedir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme hususunda yetkilendirilmiş olup, ısı yalıtımından enerji verimliliği projelerine kadar çok geniş kapsamlı olarak hizmetler sunmaktadır. Uygun maliyet avantajları ile sunduğu bu hizmetleri ile sorunsuz ve hızlı bir şekilde belgenize kolaylıkla kavuşabilirsiniz. Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili sorun yaşamamak için Sehatek firmasını arayabilirsiniz.