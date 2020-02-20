Tatilciler Kiralık Muhafazakar Villa Seçeneklerine Büyük İlgi Gösteriyor

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Türkiye, özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi yurtdışında yaşayan Türklerin ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya gibi müslüman ülkelerin gözdesi konumunda. Tatil için Müslüman ülkelerden gelen turistler otel ve villaların farklı beklentilere yanıt vermesini istiyor. Özellikle yaz aylarında Ege ve Akdeniz bölgelerine gelen muhafazakar aileler için muhafazakar tatil konseptli konaklama seçenekleri büyük önem taşıyor.

İslami villalar, yalnızca turistler için değil muhafazakar bir tatil arayan, dini hassasiyetlere sahip aileler ve Türk vatandaşlarının da birinci tercihi konumunda. Tatil yapmak için kiralık muhafazakar villa araştıranlar genellikle gözlerden uzak tatil yapabilecekleri korunaklı havuz ve terasları olan villaları talep ediyor.

Kiralık muhafazakar villalar nasıl hizmet veriyor?

Muhafazakar villaların, diğer tatil seçeneklerine göre daha geniş ve zengin alternatifleri bulunuyor. Özel havuzlu, deniz manzaralı, jakuzili, ekonomik tatil ve balayı villaları, kişiye özgü ve mahremiyete uygun “korunaklı” bir tatil fırsatı sunuyor. Sıradan otel tatillerine nazaran birçok farklı aktivite ve detayı barındıran muhafazakar villalar, dini hassasiyeti olan tatilciler için öne çıkıyor. Tatilciler ihtiyaç ve zevklerine göre muhafazakar villaları internet üzerinden seçebiliyor. Rezervasyon işleminin ardından da planlanan tarihte kiralık villaya gidilerek giriş işlemleri yapılıyor. İslami villa tatili için tatilin planlandığı sitenin güvenirliğine özellikle dikkat ediliyor. Villaların fiziki koşulları ve dizaynı kadar konumu ve manzarası da büyük önem taşıyor.

Antalya, muhafazakar villa tercihinde ailelerin ilk tercihi

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesinde bulunan İslamlar Köyü, muhafazakar tatil arayanların en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Akdeniz’in incisi Kalkan’ın muhteşem doğal yapısı ve lüks villaları, muhafazakar bir tatil için aranan tüm imkanları sunuyor. İslamlar Köyü’ndeki onlarca villa alışılmışın dışında bir tatilin yanı sıra havalimanı, restoran ve çarşıya yakın olması nedeniyle de tercih ediliyor.

İşte muhafazakar tatilinizi zenginleştirecek aktiviteler

Muhafazakar tatil için Kalkan’a gelenler turistler için hazırlanan birçok aktiviteye katılabiliyor. Gözlerden uzak İslami tatilin keyfini çıkarırken ailenizle birlikte Saklıkent Kanyo’nunda safari turlarına katılaiblir, Kekova’da tekne turuyla batık şehri keşfedebilir, ve su altı sporlarını öğrenebilirsiniz. Özellikle tarihe meraklı tatilciler Likya Bölgesi olarak adlandırılan bu bölgede M.Ö 2000 senesine dayanan bir tarihe ev sahipliği yapan aktik kentleri de dolaşma imkanı bulabilir. Dünyanın en güzel plajları arasında bulunan Patara ve Kaputaş Plajları da yine bölgede tatil yapmak isteyenleri bekleyen eşsiz doğa harikası plajlar. İslami tatil için Kalkan’ı tercih edenler birçok damak zevkine uygun zengin Akdeniz lezzetlerini de tatma imkanı buluyor. Bakışlardan uzak, eşsiz bir manzara eşliğinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir tatil için İslamlar Köyü büyük bir imkan sunuyor. Bölgedeki tüm kiralık muhafazakar villa seçeneklerini buradan inceleyebilirsiniz:

www.islamlarvillas.com