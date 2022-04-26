En leziz alternatif: Tava böreği

Ana malzemesi yufka ve peynirden oluşan tava böreği geleneksel mutfağın meşhur yemeklerindendir. İşte, mis gibi kokusuyla gönülleri fetheden tava böreği tarifi.

TAVA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sosu İçin:

-1/2 su bardağı süt

-1/2 çay bardağı sıvı yağ

-1/2 su bardağı soda

-2 adet yumurta

-1 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

-4 adet haşlanmış patates

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı pul biber

-1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

-1 su bardağı beyaz peynir (yumuşak, ufalanmış)

-1/2 demet kıyılmış maydanoz

Diğer Malzemeler:

-3 adet yufka

-1/2 su bardağı kaşar peyniri

-3 tatlı kaşığı tereyağı

TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI

1. Bir kasede yarım su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı soda, 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştıralım.

2. 4 adet patatesi haşlayalım ve püre haline gelene dek ezelim.

3. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pulbiber, 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 su bardağı yumuşak beyaz peynir ekleyelim ve güzelce karıştıralım.

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4. Son olarak yarım demet incecik doğradığımız maydanozu da ekleyip karıştırdıktan sonra bol malzemeli iç harcımız hazır!

5. Yufkalardan birini tezgaha serelim. İlk başta hazırladığımız sostan yufkanın her yerine gelecek kadar ekleyelim ve sosu yufkanın her yerine yedirelim.

6. Hazırladığımız iç harcı yufkanın tam ortasına ekleyip elimizle yufkanın her yerine dağıtalım.

7. İç malzemeyi güzelce dağıttıktan sonra yufkanın alt kısmından yukarıya doğru saralım.

8. Sardıktan sonra bir ucunu içe doğru kıvırıp rulo haline getirelim. Diğer 2 yufkayı da sarıp tavada pişirme kısmına geçelim.

9. Böreği pişireceğimiz tavayı ısıtalım ve 2 tatlı kaşığı tereyağını ekleyip eritelim. Rulo haline getirdiğimiz ilk yufkayı tavanın tam ortasına yerleştirelim ve hazırladığımız diğer yufkaları etrafına saralım.

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10. Yufkaların tavaya iyice yerleşmesini sağlayalım ve üstte kalan kısma fırça yardımıyla yarım tatlı kaşığı tereyağını sürelim. Böreğimizin her bir yüzünü 5 dakika yüksek ateşte, 15 dakika kısık ateşte pişirelim. Ara ara spatulayla altta kalan yüzeyi kontrol edelim.

11. Pişen yüzeyine kalan yarım tatlı kaşığı tereyağını sürelim ve böreği bir servis tabağına alalım. 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletelim ve çıtır çıtır, bol malzemeli tava böreğimizi dilimleyip servis edelim.

TAVA BÖREĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Tava böreği hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 40 dakikadır.

TAVA BÖREĞİ KALORİ DEĞERİ

Zorluk seviyesi orta olan tava böreği kalori değeri 318/kcal'dir.

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TAVA BÖREĞİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tavanın içerisine koyduğunuz ilk yufkayı daha sonra üzerini kapatacağınız için kenarlarından sarkması gerekmektedir.

İç harcını isteğinize bağlı olarak ıspanaklı, patatesli yapabilirsiniz. Patatesli iç harç tarifi için buraya bakabilirsiniz.

Böreğinizi pişirirken arkalı önlü pişirmeyi ve kontrol etmeyi aynı zamanda böreğin arka tarafını çevirmeden önce tavanızı tekrar yağlamayı unutmayın.

DENEYEBİLECEĞİNİZ TAVA BÖREĞİ TARİFLERİ

İlk defa duyanlar için biraz ilginç gelebilecek makarna böreğini tavada yapabilirsiniz. Oldukça doyurucu ve pratik olan tavada makarna böreğini sizler de kendi mutfağınızda deneyebilirsiniz.

Özellikle patateslisini severek yediğimiz, özenle sardığımız rulo böreğe kim hayır diyebilir ki? Bir de yanında bol köpüklü bir ayran olursa değmesinler keyfinize. Sizler de artık rulo böreklerinizi tavada yapabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz.

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