Tavuk ciğeri tarifi: Tavuk ciğeri malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı ​

Listedeki malzemeleriniz elinizde bulunuyorsa bugünkü iftar sofranıza nefis birer tavuk ciğeri yetiştirebilirsiniz. İşte, muhteşem tavuk ciğer tarifi.

TAVUK CİĞERİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-600 gram tavuk ciğeri (yürek ilaveli)

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 adet büyük boy kuru soğan

-1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

-1/4 demet maydanoz

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı kimyon

-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

-1/2 çay kaşığı pul biber (arzuya göre)





TAVUK CİĞERİ YAPILIŞI

1. Tavuk ciğerlerinin fazla yağ ve sinirlerini dikkatli bir şekilde temizleyin. Tavuk yüreklerini ortadan ikiye kestikten sonra orta kısımlarında yer alan kan pıhtılarını akan su altında temizleyin.

2. Kanının tamamen gitmesi için en az 10 dakika kadar soğuk su dolu bir tencerede beklettiğiniz yürek ve ciğerlerin fazla suyunu süzün. Üzerlerini kuruladıktan sonra ciğerleri büyüklüklerine göre iki eşit parçaya bölün.

3. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları ince ince piyazlık şeklinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız renkli dolmalık biberi, yarım ay şeklinde kesin.

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4. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz maydanoz yapraklarını tek tek ayıklayın arzuya göre incecik kıyın.

5. Zeytinyağını ekleyip geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Piyazlık kuru soğanları ekleyip hafif bir renk alana kadar karıştırarak kavurun.

6. Sonrasında kırmızı biberleri katıp kavurma işlemini kısa bir süre daha sürdürün. Temizlenmiş tavuk ciğerlerini tavaya alıp aralarda karıştırarak kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

7. Az miktarda domates salçası, tuz, kimyon, taze çekilmiş tane karabiber ve arzuya göre pul biber kattığınız tavuk ciğerini kısık ateşte 4-5 dakika daha pişirdikten sonra servis tabaklarına alın.

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8. Ayıklanmış maydanoz yapraklarıyla süsledikten sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

TAVUK CİĞERİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Tavuk ciğeri tarifini hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 40 dakikadır.

TAVUK CİĞERİ KALORİ DEĞERİ

Tavuk ciğerinin kalori değeri, 277/kcal'dir.

TAVUK CİĞERİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Taze ve beklememiş ciğer kullanmaya, sinir, kan pıhtısı ve yağlarını temizledikten sonra duru su çıkana kadar yıkamaya dikkat edin. Mevsimindeyseniz domates salçası yerine kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde doğradığınız sulu ve lezzetli domatesleri kullanabilirsiniz. Pişirme esnasında yağ sıçramaması için kapaklı bir tava kullanın. Baharatları suyunu çeken ve kavrulmaya başlayan ciğerlere son olarak ekleyin.

TAVUK CİĞERİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Toz kekik, toz biber gibi baharatlara arzuya göre yer verebilirsiniz.

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TAVUK CİĞERİNİN YANINA NE İYİ GİDER?

Tavuk ciğerin yanına güzel bir yayla çorbası pişirebilirsiniz.

Tavuk ciğer ile domatesli meyhane pilavı servis edebilirsiniz.

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