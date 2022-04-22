Hastalara şifa dertlere deva: 'tavuk suyu çorbası'

Haftada bir kez tüketilmesi gereken tavuk suyu çorbası, içerisinde bulunan lif sayesinde uzun süre tok tutar. Tam bir besin deposu olan tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? İşte, detaylar.

TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

-1 adet tavuk göğsü

-1 adet tavuk budu

-1 adet kuru soğan

-1 tatlı kaşığı tuz

-6 su bardağı su

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı un

-1 çay bardağı tel şehriye

-1/2 çay kaşığı karabiber

TAVUK SUYU ÇORBASI YAPILIŞI

1. 1'er adet tavuk göğsünü ve budu, 1 adet iri doğranmış kuru soğan ve 1 tatlı kaşığı tuz ile birlikte tencereye aktarın. Üzerine 6 su bardağı suyu da ekleyin ve orta ateşte 30 dakika kadar kaynatın.

2. Pişen tavuk etlerini servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayıp tavuk etlerini didikleyin.

3. Çorbayı pişireceğiniz tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun.

REKLAM

4. Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunu yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyip, kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.

5. Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, haşlayıp didiklediğiniz tavuk eti ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin.

6. Çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp sıcak olarak servis edin.

TAVUK SUYU ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Tavuk suyu çorbası hazırlama süresi 50 dakika, pişirme süresi 50 dakikadır.

TAVUK SUYU ÇORBASI KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon tavuk suyu çorbası 161 kaloridir.

TAVUK SUYU ÇORBASI BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

16 gram protein

11 gram karbonhidrat

REKLAM

6 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

TAVUK SUYU ÇORBASI PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Çorbanızın daha da lezzetli hale gelmesi için tavukların kemiklerini, havuç sarımsak, kereviz soğan gibi sebzelerle kaynatarak bulyon yapabilir ve çorbanızı daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

Unu kavururken iyice kavurmaya özen göstermek gerekmektedir. Çorba da çiğ un kokusunu önlemek için iyice kavurma işlemi gereklidir.

Çorba üzerine kırmızı yağ yakarak daha da lezzetli hale getirmek mümkündür.

TAVUK SUYU ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

-Kişilerin su ihtiyacını karşılar.

-Boğaz, ağız ve bademciklerdeki bakterileri yok eder.

REKLAM

-Beyaz kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Birden fazla mineral içerir bu sayede oldukça besleyicidir.

-Kalp krizi riskinin azalmasına yardımcı olur.

TAVUK SUYU ÇORBASININ YANINA NE İYİ GİDER?

Tavuk suyu çorbanın yanına salçalı spagetti yapabilirsiniz.

Bu nefis çorba ile domatesli pilav da harika gider.

Mevsimine göre etsiz sebze yemeklerinden sevdiğiniz bir çeşide sofranızda yer verebilirsiniz.

ÖZGÜN Karnabahar tarifi: Karnabahar yemeği malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

ÖZGÜN Barbunya tarifi: Barbunya yemeği malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı