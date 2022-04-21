Taze fasulye tarifi: Taze fasulye malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Tam bir sağlık deposu olan taze fasulye yemeği, ana yemeklerin başında yer alan bir lezzettir. İşte, muhteşem taze fasulye tarifi...

TAZE FASULYE NASIL YAPILIR? ADIM ADIM TAZE FASULYE TARİFİ

1. ADIM: Önceden yemeklik doğramış olduğumuz soğanlarımızı tencereye atıp kavuruyoruz.

2. ADIM: Önceden temizleyip, istediğimiz biçimde kesmiş olduğumuz fasulyeleri de ekliyoruz.

3. ADIM: Tenceremizin kapağını da kapatıyor ve bu şekilde 6-7 dakika kavuruyoruz.

4. ADIM: Sonrasında ise, daha önceden soyup doğramış olduğumuz domatesleri de yemeğe ekliyoruz.

5. ADIM: 1 bardak sıcak su ilave ediyoruz.

6. ADIM: Tenceremizim kapağını kapatıyoruz, fasulyeler pişene kadar kapalı kalacak. Ara ara kontrol etmeliyiz.

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7. ADIM: Yemeği ocaktan almadan tuzunu ekliyoruz.

8. ADIM: Zeytinyağımızı da ekleyerek yemeği servis kaselerine alıyoruz.

9. ADIM: 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.

TAZE FASULYE YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-600 gram taze fasulye

-5 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 adet büyük boy kuru soğan

-2 diş sarımsak

-3 adet orta boy domates (etli ve sulu)

-1 su bardağı sıcak su

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-2 çay kaşığı tuz

TAZE FASULYE YEMEĞİ YAPILIŞI

-Kuru soğanları küçük küpler halinde kesin. Sarımsakları ince ince dilimleyin. Domatesleri rendeleyin. Fasulyeleri de ayıklayarak bir köşeye alın.5 yemek kaşığı zeytinyağını bir tencerede kızdırın.

-Doğradığınız 1 adet büyük boy kuru soğan ve 2 diş doğranmış sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun.

-600 gram doğranmış taze fasulyeyi de ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.

-2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 adet rendelenmiş domates ve 1 su bardağı sıcak suyu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.

-Kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye bırakın.

-Arzuya göre ılık, fakat daha da lezzetli olması için soğuk olarak servis edin.

**Afiyet olsun!





TAZE FASULYE YEMEĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

4 kişilik taze fasulye yemeğinin hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

TAZE FASULYE YEMEĞİ KALORİSİ

1 porsiyon taze fasulye yemeğinin kalori değeri 204/kcal'dir.

TAZE FASULYE BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

5 gram protein

16 gram karbonhidrat

13 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

TAZE FASULYE YEMEĞİ ZORLUK SEVİYESİ

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TAZE FASULYE YEMEĞİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Seçmiş olduğunuz taze fasulye cinsine göre pişirme süresi azalıp artabilir. Bol miktarda etli ve sulu rendelenmiş domates kullanırsanız sıcak su eklemeden de taze fasulye yemeği pişirebilirsiniz. Zeytinyağlı yemeklerde, sebzelerin üzerine yağlı kağıt kapatarak pişirme işlemini gerçekleştirirseniz; besin ve renk değerlerini kaybetmezler.

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Diğer püf noktaları;

Taze fasulyenin pişme süresi fasulyenin cinsine göre değişiklik gösterebilir.

Taze fasulye düdüklüde kaç dakikada pişer? sorusunun yanıtı genellikle 15 dakikadır.

Yemeğinizi düdüklü tencerede pişirmeyecekseniz, pişme aşaması 45 dakikayı bulabilir. Taze fasülyeyi daha çabuk pişirmek için tuzunu ocağın altını kapatmaya yakın atın, çünkü ilk aşamada atılan tuz fasulyelerinizi sertleştirebilir.

TAZE FASULYE TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Ocaktan aldığınız taze fasulye üzerine ekstradan zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

TAZE FASULYENİN FAYDALARI

İçerisinde yüksek miktarda lif bulunmaktadır. Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler, kabızlığa iyi gelir. Kolestrolü düzenler. Taze fasulye vücut direncini arttırır. İçerisinde bol miktarda A vitamini bulunmaktadır. Göz sağlığına etkisi büyüktür. Vücut ve beden yorgunluğunu giderir. Akciğer hastalıklarının tedavisinde etkisi büyüktür. Kandaki şeker miktarını düşürür. Bol miktarda demir içerir. Böbreklerdeki kum ve taşların düşmesine yardımcı olur.

TAZE FASULYE DERİN DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?

Fasulyeler temizlendikten sonra kırılır. Domateslerin kabukları soyulur ve küp küp doğranır.

İlk önce domatesler daha sonra fasulyeler bir tencerede pişirilir.

Fasulyeler soğuduktan sonra 1'er yemeklik buzdolabı poşetine konur.

Daha sonra derin dondurucuya kaldırılır. Taze fasulye derin dondurucuda nasıl saklanır? detaylı bir tarif için yazının üzerine tıklayın.

TAZE FASULYE KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Fasulyelerinizi pişme aşamasındayken daha tam solmadan, sıcak bir şekilde kavanozlara doldurun.

Kavanoza doldurduğunuz yemeğinizin ağzını konserve kapağı ile sıkıca kapatmanız gerekir.

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Ağzı kapatılan fasulye konservesini kaynayan su içine bırakın ve 10 dakika kadar kaynatın.

Kaynar sudan çıkarılan kavanozun ağzını bir kez daha sıkın ve ters çevrili duracak şekilde, uygun bir yerde soğuyana kadar bekletin.

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