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TCDD 8 ilde görevlendirmek üzere KPSS'siz işçi alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) KPSS'siz kadro alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlana ilana göre TCDD 8 ilde görevlendirmek üzere KPSS şartı aranmaksızın işçi alımı yapacak. TCDD işçi alımı kapsamında 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere toplamda 95 işçi alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nereden alınacak? İşte detaylar...

14:49 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
TCDD
TCDD

TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacak. Başvurular yakın zaman önce başlamıştı. İşte, TCDD işçi alımı başvuruları hakkında bilgiler...

TCDD İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 23 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?

1. Kocaeli,

2. Ankara,

3. İzmir,

4. Sivas,

5. Malatya,

6. Adana,

7. Çankırı,

8. Afyonkarahisar.

TCDD İŞÇİ ALIMI YAPARKEN ARADIĞI ŞARTLAR NELER?

Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.

ADAYLARIN 36 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak. İş gücü talebine başvuru yapıp İşkur tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter huzurunda kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart'a kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecek.

Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Alımı yapılacak işçiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Çankırı ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.


Sağlık Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 8 bin işçi alacak! En çok alım temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarında... İşte başvuru tarihleri ve şartları
Sağlık Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 8 bin işçi alacak! En çok alım temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarında... İşte başvuru tarihleri ve şartları

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuru ekranı, 26 Şubat tarihinde yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden devam ediyor. 2024 yılında ilk etapta 8 bin işçi alımı duyurusunu paylaşan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden süreci sürdürecek. İşçi alımında en çok alım 3550 temizlik görevlisi ve 3.250 güvenlik görevlisi kadrolarında olacak. 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? İşte başvurulara ilişkin bilgiler...


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TCDD 8 ilde görevlendirmek üzere KPSS'siz işçi alımı yapacak