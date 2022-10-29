Özgün TDK Hafta Sonu Nasıl Yazılır?
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TDK: Hafta Sonu Nasıl Yazılır?

Dilimizde sürekli kullandığımız ama yazılışı hakkında kafaları karıştıran birçok kelime bulunuyor. Sık sık kullandığımız bu kelimelerin insanlar çoğu zaman nasıl yazılacağını bilmeyerek araştırmalarda bulunuyor. Bu kelimelerden birisi de ‘hafta sonu’. Hafta sonu kelimesi sosyal medyada yada internet ortamında çoğu zaman karşımıza birleşik olarak çıkabilir. Bu haberimizde TDK’na göre hafta sonunun nasıl yazılması gerektiğini inceleyeceğiz. Peki hafta sonu nasıl yazılır? Ayrı mı birleşik mi? Cümle içinde kullanım örnekleri neler? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TDK: Hafta Sonu Nasıl Yazılır?
Hafta sonu nasıl yazılır?

Dilimizde yazımı karıştırılan veya nasıl yazılacağı bilinmeyen birçok kelime bulunuyor. Hafta sonu ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? Sorusu pek kişi tarafından TDK'nun sitesinde araştırılmaktadır. Hafta sonu kelimesinin doğru yazılışını haberimizde bulabilirsiniz

TDK, HAFTA SONU NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumunun yaptığı açıklamaya göre hafta sonu sözcüğü ayrı yazılması gereken birleşik kelimedir. Yani birleşik olarak ‘haftasonu’ yazımı yanlıştır. Doğru yazımı ‘hafta sonu’ şeklindedir.

HAFTA SONU KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

‘’Bu hafta sonu Serdar’la pikniğe gitmeyi düşünüyoruz.’’

‘’Hafta sonları kargolar çalışıyor mu?’’

‘’Tatil hafta sonuna denk geliyor.’’

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