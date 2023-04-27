Teknofest 2023 için geri sayım devam ediyor. Teknofest yani Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl da yoğun ilgi gören programlardan biri oldu. Teknofest, teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmalarının yer aldığı bir program olarak gerçekleşecek. İşte Teknofest 2023 ziyaret tarihleri ve detaylar.

Teknofest 2023 ne zaman yapılacak?

Teknofest yarışmaları 10 Nisan – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında bu sene Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da yapılacak. Teknofest, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Teknofest Atatürk Havalimanı alanına nasıl gidilir?

Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda 27 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Teknofest2023 etkinliğine katılmak isteyenler için İstanbul Valiliği havalimanına gidiş güzergahlarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, “Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmarayı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler” denildi. Metro’yu kullanacak ziyaretçiler için ise, “Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir” denildi.

Teknofest alanına giden araçlar nereye park edilecek?

Valilikten yapılan açıklamada, toplu taşıt araçlarını kullanacak olan ziyaretçilerin, araçlarını bırakabilecekleri noktalar ise, “M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy – Şirinevler İspark, M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark, M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark, T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark, M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofeste ulaşabilirsiniz” şeklinde belirtildi.

Teknofest alanına İETT ring seferleri var mı?

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, İETT’nin etkinlik boyunca ring seferi düzenleyeceği belirtilerek, “İETT: Yeşilyurt Marmaray Durağı – TEKNOFEST Etkinlik Alanı arasında festival süresince ring seferleri düzenlenecektir. Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak; Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi önem teşkil etmektedir” denildi.

1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor

Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek. Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.

Teknofest Ziyaretçi kaydı nasıl, nereden yapılıyor?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek. Tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helikopter, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızlarının akrobasi uçuşları yapılacak.

Teknofeste neler sergileniyor?

Bu yıl festival kapsamında düzenlenen TEKNOFEST bilim sokağı atölyeleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri ve akrobatik smaç gösterisiyle 5 gün boyunca ziyaretçilere dolu bir program sunuluyor. Statik sergi alanında sergilenecek Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor.







