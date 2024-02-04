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Teknoloji

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. SPACEX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Floridaki olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği açıklamada Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı.

07:11 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 07:22 - 4/02/2024 Pazar
DHA
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı

SPACEX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Floridaki olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği açıklamada Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı.


Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi.


SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi.


Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.



#Alper Gezeravcı
#SPACEX
#uzay
#dönüş tarihi
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