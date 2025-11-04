Apple iOS 26.1 güncellemesi yayında: iPhone iOS 26.1 güncellemesi ile gelen özellikler neler?

Apple, iOS 26.1 sürümünü resmen yayınladı. Yeni sürümle birlikte Apple Intelligence yapay zekâ sistemi Türkçe dil desteğine kavuştu. Ayrıca Liquid Glass arayüzü özelleştirilebilir hale gelirken, alarmı kaydırarak durdurma ve kilit ekranında kamerayı kapatma gibi pratik özellikler de kullanıma sunuldu.





iOS 26.1 çıktı mı?

Evet, iOS 26.1 güncellemesi 3 Kasım 2025 itibarıyla tüm uyumlu iPhone modelleri için indirilebilir hale geldi. Apple, sonbahar yazılım takvimi kapsamında getirdiği bu ara güncelleme ile hem yapay zekâ tarafında hem de kullanıcı deneyiminde önemli adımlar attı.





Yeni sürüm, iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde Apple Intelligence özelliklerinin Türkçe olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Böylece Siri, metin özetleme, yazı yazma yardımı ve görsel zekâ gibi birçok yapay zekâ destekli araç artık Türkçe olarak hizmet verebiliyor.





iOS 26.1 nasıl güncellenir?

Güncellemeyi yapmak için cihazınızda şu adımları izleyin:

Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme menüsüne gidin ve “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunun. iPhone’unuzun şarj oranının en az %50 olduğundan ve Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cihaz yeniden başlayacak ve iOS 26.1 özellikleri aktif hale gelecek. Eğer güncelleme hemen görünmüyorsa, Apple sunucularındaki yoğunluk nedeniyle birkaç saat bekleyip tekrar kontrol edebilirsiniz.





iOS 26.1 ile gelen yenilikler

Apple, iOS 26.1 sürümünde kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yeni özellik sundu:

Apple Intelligence Türkçe desteği: Yapay zekâ araçları artık Türkçe anlıyor ve yanıtlıyor.

Liquid Glass arayüzü özelleştirilebilir hale geldi: Şeffaf ve renkli görünümler arasında geçiş yapılabiliyor.

Alarmı kaydırarak durdurma: Sabahları dokunmadan kaydırarak alarmı susturmak mümkün.

Kilit ekranında kamerayı kapatma seçeneği: Yanlışlıkla kamera açılma sorunu ortadan kalkıyor.

Apple Music’te kaydırarak şarkı geçişi: Dinleme deneyimi daha akıcı hale getirildi.

FaceTime ses iyileştirmesi: Düşük bağlantı koşullarında bile daha net ses kalitesi sunuyor.

Güvenlik yamaları artık otomatik: Arka planda yüklenen mikro güncellemelerle cihazlar daha korunaklı hale geldi.





Hangi iPhone’lar iOS 26.1 alıyor?

Güncelleme, iPhone XR ve üzeri tüm modellerde kullanılabiliyor. Ancak Apple Intelligence Türkçe desteği şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve sonraki modellerde aktif durumda.





iOS 26.1, sade ama etkili bir güncelleme