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Teknoloji

Bakan Kacır'dan CW Enerji'ye ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CW Enerji'nin Antalya'da bulunan fabrikasına ziyarette bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve CEO Volkan Yılmaz'ın hazır bulunduğu ziyarette, yerli ve milli üretim hamlesinin önemi, Türkiye'nin ve CW Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında attığı adımlar konuşuldu. Ayrıca, Bakan Kacır'a, firmanın üretim hattı, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları hakkında bilgiler de verildi.

11:22 . 15/08/2023 Salı
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Bakan Kacır'ın fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördüğünü ve karşılıklı sohbet ortamında oldukça güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Bakanımızla fabrikamızı gezerek, çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kendisine çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi verdik ve firmamızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları anlattık." ifadelerini kullandı.

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz da, Bakan Kacır'ın fabrika ziyaretinde hammadde girişinden, güneş panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bilgi verildiğini ve birlikte üretim bandını ve üretilen güneş panellerini incelediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Bakanımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bakan Kacır'a yenilikçi ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler aktardık. Ayrıca güneş enerji sistemleri üreten teknoloji firması olarak, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunma amacıyla geliştirdiğimiz ürünlerimiz hakkında da bilgiler verdik."



#cw Enerji
#CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz
#CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
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