Bakan Kacır'dan CW Enerji'ye ziyaret

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Bakan Kacır'ın fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördüğünü ve karşılıklı sohbet ortamında oldukça güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Bakanımızla fabrikamızı gezerek, çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kendisine çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi verdik ve firmamızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları anlattık." ifadelerini kullandı.