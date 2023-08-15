Bakan Kacır'dan CW Enerji'ye ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz da, Bakan Kacır'ın fabrika ziyaretinde hammadde girişinden, güneş panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bilgi verildiğini ve birlikte üretim bandını ve üretilen güneş panellerini incelediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sayın Bakanımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bakan Kacır'a yenilikçi ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler aktardık. Ayrıca güneş enerji sistemleri üreten teknoloji firması olarak, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunma amacıyla geliştirdiğimiz ürünlerimiz hakkında da bilgiler verdik."