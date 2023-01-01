Bakan Uraloğlu'ndan cep telefonu uyarısı: Yan sanayi batarya kullanmayın

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Hacettepe Teknokent içerisindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünü gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, ilk olarak iletişim sağlayan elektronik cihazların elektromanyetik çıkış gücünün test edildiği "yarı yansımasız" ve "tam yansımalı" laboratuvarları, ardından telsiz testlerinin yapıldığı ve frekans ölçümlerinin alındığı odaları ziyaret etti. Son olarak mobil haberleşme cihazlarının fiziki testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarı gezen Uraloğlu, hasar testinin yapıldığı alanda bir cep telefonunu mekanizma marifetiyle 1 metre yüksekten ahşap zemine bıraktı. Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, bu alanda yetkililerin cep telefonlarını 3'er kez yere bırakarak hasar testi yaptıklarını ifade ederek, daha sonra telefonlarda oluşabilecek muhtemel hasarları belli kriterlere göre kayıt altına aldıklarını anlattı.

Üç bin voltluk elektrik testini izledi

Aynı laboratuvarda voltaj, batarya ve şarj cihazlarının da testlerinin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bir şarj cihazına 1 dakika süresince verilen 3 bin voltluk elektrik testini izledi. Batarya testlerinin uygulandığı alanı da inceleyerek uzmanlardan tamir atölyeleri ve vatandaşların cebinde patlayan cep telefonları hakkında bilgi alan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Buradan vatandaşlarımıza da herhangi bir cep telefonu patlamasına maruz kalınmaması için cihazlarda standart olan, yan sanayi olmayan, testlerden geçmiş bataryaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadarki testlerde firmalardan genel standart hiçbir ürün patlamamış."

Piyasa Gözetim Laboratuvarı