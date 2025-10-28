Battlefield REDSEC ücretsiz olarak yayında: Battlefield 6’ya Battle Royale ve manga odaklı yeni modlar geliyor

Electronic Arts, uzun süredir beklenen yeni projesiyle Battlefield markasını yeniden canlandırıyor. Battlefield REDSEC, Battlefield 6’nın 1. sezonu “Rogue Operations” ile birlikte çıktı ve tamamen ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açıldı. Battle Royale türüne özgün bir dokunuş, manga odaklı Gauntlet modu ve güçlü özelleştirme araçlarıyla REDSEC, oyun dünyasında yılın en dikkat çekici çıkışlarından biri olmaya aday.





Electronic Arts, Battlefield evrenini genişletiyor: Ücretsiz “REDSEC” oyun merkezi, Battlefield 6’nın ilk sezonuyla birlikte oyuncularla buluştu

Electronic Arts (EA) ve Battlefield Studios, serinin yeni dönemini başlatan büyük bir duyuru yaptı. “Battlefield REDSEC” adı verilen, ücretsiz olarak oynanabilen yeni oyun merkezi, Battlefield 6’nın 1. sezonu “Rogue Operations” ile birlikte bugün itibarıyla tüm platformlarda erişime açıldı.





Battlefield REDSEC, serinin klasik savaş deneyimini Battle Royale dinamikleriyle buluşturarak oyunculara hem rekabetçi hem de yaratıcı bir oyun alanı sunuyor. Oyuncular artık Güney Kaliforniya’nın kıyılarında geçen “Fort Lyndon” adlı dev haritada, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük ölçekli çatışmalara katılabilecekler.





REDSEC: Battlefield evreninde yeni bir çağ

Battlefield REDSEC, sadece bir Battle Royale deneyimi değil; aynı zamanda bir “oyun merkezi” olarak tasarlandı. EA’in açıklamasına göre REDSEC, Battlefield’ın ikonik DNA’sını tür değiştiren yeni bir formda yeniden canlandırıyor.





REDSEC, üç temel bileşenden oluşuyor:

Battle Royale modu: 100 oyuncunun Fort Lyndon haritasında devasa çatışmalara katıldığı, ganimet toplama ve stratejik hayatta kalma odaklı mod.

Gauntlet modu: 4’er kişilik mangalardan oluşan 8 takımın, tur bazlı görevlerde birbirleriyle yarıştığı yüksek tempolu rekabet modu.

Battlefield Portal: Oyunculara kendi kurallarını ve haritalarını oluşturma imkânı tanıyan güçlü bir yaratım aracı seti.

EA, REDSEC’in bu üç modu sayesinde oyunculara sınırsız içerik üretme, deneme ve paylaşma olanağı sunduğunu vurguluyor.

Fort Lyndon: Güney Kaliforniya’da yeni bir savaş alanı

Battlefield REDSEC’in merkezinde yer alan “Fort Lyndon” haritası, bugüne kadarki en büyük Battlefield haritası olarak tanıtıldı. Yıkılabilir binalar, geniş kıyı bölgeleri, açık alanlarda dinamik savaşlar ve araç destekli çatışmalarla dolu bu bölge, oyunculara hem taktiksel hem de aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunuyor. Battlefield Studios, “Fort Lyndon”un tamamen REDSEC için tasarlandığını, oyuncuların farklı modlarda bu haritanın çeşitli bölgelerini keşfedebileceğini açıkladı.





Gauntlet modu: Manga odaklı yeni rekabet formatı

Yeni Gauntlet modu, oyuncuları 4 kişilik mangalar halinde 8 takımın karşı karşıya geldiği turnuva benzeri bir yapıya sokuyor. Her tur 5 dakika sürüyor ve görev hedefleri her turda değişiyor. Bu da her maçta farklı bir strateji geliştirmenin zorunlu olduğu, sürprizlerle dolu bir deneyim yaratıyor. EA, bu modun “Battlefield tarihinde görülmemiş bir takım koordinasyonu gerektirdiğini” ve oyunculara yeni bir beceri seviyesi kazandıracağını söylüyor.





Portal Geri Döndü: Kurallar artık oyuncuların elinde

Battlefield Portal, REDSEC ile birlikte yeniden sahneye çıkıyor. Oyuncular artık savaş kurallarını tamamen değiştirebiliyor, sadece balyozlarla yapılan dövüşlerden, tek atışlık sniper turnuvalarına kadar kendi modlarını yaratabiliyorlar. Bu güçlü özelleştirme aracı sayesinde REDSEC, “Battlefield evreninde topluluk tarafından şekillendirilen bir deneyim” haline geliyor.





Battlefield 6’da 1. sezon başladı: Rogue operations

REDSEC lansmanıyla birlikte Battlefield 6’nın ilk sezonu da başladı. “Rogue Operations” adını taşıyan bu sezon, üç yeni silah, yeni bir harita (Blackwell Fields), Strikepoint adlı 4’e 4 yakın çatışma modu ve 100 kademelik yeni Savaş Bileti (Battle Pass) ile geliyor.





EA, bu sezonun üç aşamadan oluşacağını duyurdu:

Rogue Operations – 28 Ekim itibarıyla yayında

California Resistance – 18 Kasım’da

Winter Offensive – 9 Aralık’ta

Her içerik güncellemesiyle birlikte yeni haritalar, silahlar, görevler ve kozmetikler oyunculara sunulacak.

EA’den büyük vizyon: “Battlefield tarihinin en iddialı dönemi”

Battlefield Genel Müdürü Byron Beede, “Battlefield 6, iki haftayı biraz aşkın bir süre önce çıktı ve tüm seri rekorlarını kırdı. REDSEC ile birlikte bu evrenin yeni bölümü başlıyor” diyerek, serinin uzun vadeli vizyonuna dikkat çekti.





Ayrıca Kıdemli Başkan Yardımcısı Vince Zampella, “Bu, Battlefield tarihindeki en iddialı yol haritamız. Oyuncuların her zaman yeni bir şey bulabileceği bir evren yaratıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Battlefield 6 ve REDSEC: Platformlar ve erişim

Battlefield REDSEC ve Battlefield 6 şu anda: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (Steam, EA App, Epic Games Store) üzerinde erişime açık. Battlefield REDSEC tamamen ücretsiz, ancak kozmetik öğeler ve Savaş Bileti gibi isteğe bağlı satın alımlar içeriyor. EA, adil oyun ilkesi kapsamında oynanışı etkileyen hiçbir unsurun ücretli olmayacağını vurguladı.



