Teknoloji Binaların riskli olup olmadığını gösteren Lazer Tarayıcı Cihazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlandı
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Binaların riskli olup olmadığını gösteren 'Lazer Tarayıcı Cihazı' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan lazer tarayıcı cihaz, Elazığ'da meydana gelen depremde hem arama- kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılıyor. Cihaz sayesinde diğer binalarda çökme riski olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Elazığ'da arama- kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldı
Elazığ'da arama- kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihazı' 'kullanılıyor. Cihaz, ekiplerin çalıştığı noktada hızlı bir tarama yaparak diğer binalarda çökme riski olup olmadığını kontrol ediyor. Çıkan sonuçlar hızlı bir şekilde enkaz bölgesinde bulunan araca aktarılıyor.

DHA
Elazığ'da arama- kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldın

'OLAY YERİNDE HIZLICA TARAYABİLİYORUZ'

  • Sistemin ayrıntılarından bahseden Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Bu araç 2019 yılında Kartal'da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikir babalığını yaptığı bir aracımız. Bu araç vasıtasıyla biz herhangi bir acil durumda içindeki bütün cihazlarla olay mahalline intikal ediyoruz ve zemin, beton, demir hatta demirdeki korozyon gibi bütün özelliklerini içindeki cihazlarla herhangi laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayabiliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızın da tasarımlarını yaptığı bir yazılım marifetiyle buradan aldığımız verileri, buradan aldığımız verilerle üst üste koyarak binanın hızlı bir şekilde yıkılıp yıkılmayacağını, riskli olup olmadığına karar veriyoruz" dedi.

DHA
Elazığ'da arama- kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldın

LAZER TARAYICI CİHAZ ELAZIĞ'DA KULLANILIYOR

Teksin, tasarlanan ve kullanılan bu araç için Bakanlığın patent başvurusu yaptığını belirterek şunları söyledi:
"Burada bu cihazı kullandık ve gerçekten çok faydasını gördük. Bu cihaz lazer tarayıcı cihazı. 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan bütün binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak kendi beyninde data alıyor ve daha sonra biz bu bölgelerde 15 dakika, yarım saat sonra değişik ölçümler yine yapıyoruz. Çeşitli açılardan aldığı o verileri, araçtaki bilgisayarda üst üste koyuyoruz. Acil yıkılacak binalar, arama- kurtarma yapılan enkazların yanındaki diğer binaları yerinde ölçerek, insanların üzerine devrilmeden önce bu cihazın verdiği risk durumuna göre biz sürekli kontrol altında tutuyoruz. Cihazın kendi içinde USB sistemi var. Bu sistemi biz aracımızdaki bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayarda yapmış olduğumuz diğer çalışmalarla hepsini üst üste getiriyoruz."

DHA
Elazığ'da arama- kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldın
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