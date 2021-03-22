Teknoloji Çin hükümeti casusluk kaygıları nedeniyle devlet çalışanlarının Tesla kullanmasını yasakladı
OTOMOBİL

Çin hükümeti casusluk kaygıları nedeniyle devlet çalışanlarının Tesla kullanmasını yasakladı

Çin hükümeti, Tesla'nın otomobillerdeki sensör ve kameralarla bilgi toplayabileceği gerekçesiyle devlet kurumlarındaki kullanımını yasaklıyor. Yani artık doğrudan devlete bağlı olan birimlerdeki çalışanların Tesla kullanması söz konusu değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Tesla
Tesla

Tesla'nın elektrikliotomobilleri birçok farklı ülkede büyük ilgi görüyor. Bu aslında hem elektrikli yapı hem otonom sürüş modu hem de diğer bir dizi teknolojiden kaynaklanıyor. Ancak Çin, ABD menşeili Tesla'yı ulusal güvenliği tehdit edebileceği nedeniyle yasaklıyor. Yani böylece devlet çalışanlarının artık Tesla otomobil kullanmasına izin verilmiyor.

Tesla otomobillerin Çin'de devlet yetkilileri tarafından kullanılması yasaklandı.

Yeni yayınlanan rapor, otomobillerdeki kamera ya da sensörlerin bilgi toplayabileceğini ve bu bilgileri ABD için kullanabileceğini gösteriyor. Yani şu ana kadar böyle bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Ama yine de konuyla alakalı endişeler bile Tesla otomobillerin yasaklanmasına neden oluyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk ise, "Tesla otomobiller casusluk için kullanılmış olsaydı çoktan kapatılmış olurdu." diyor.

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