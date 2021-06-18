​‘Demre’ derinlerdeki müsilajı araştıracak

Demre adı verilen deniz altı robotu 200 metre kadar derinliğe inebiliyor.

Yerli teknoloji şirketi Hoytek’in geliştirdiği ‘Demre’ adlı robot, derinlerdeki müsilajı araştıracak. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki doğal gaz keşiflerinde derinlerdeki gözü olarak görev yapan Kaşif denizaltı robotunun alt yüklenicileri arasında yer alan Hoytek, bu kez de ürettiği Demre adlı robotla derinlerdeki müsilaja çözüm olacak.

Bertan Tezcan

NUMUNE TOPLAYACAK

Hoytek Genel Müdürü Bertan Tezcan, “Müsilaj sorunu sadece yüzeyde değil denizlerimizin derinlerinde. Deniz altı temizliği ve numune alımı şu anda yalnızca dalgıçlarla yapılıyor. Dalgıçlar da belirli derinliğe dalabiliyor. Bizim Demre adını verdiğimiz deniz altı robotumuz ise 200 metre kadar derinliğe inebiliyor. Su altı robotlarımızı çok kısa sürede istenilen derinliğe indirerek, numune toplayabilir ve buna göre bir temizlik çalışması yapabiliriz. İlk günden beri bu Marmara’daki çevre felaketinde endişeyi en derinden hissettik. Deniz yüzeyinde yapılan çalışmalar başarılı oldu ve deniz yüzeyi temizlenmeye başlandı. Bu sorundan tamamen kurtulmak için deniz altını su altı robotlarımız ile detaylı incelemek, bu sorunun kökünü kazımak için devletimizin teknolojimizden yararlanmasını istiyoruz.” Tezcan, Demre adını verdikleri deniz altı robotununun yurt dışı muadillerine göre yüzde 30 daha ucuz olduğunu belirterek, bugüne kadar İngiltere, Rusya, Norveç ve Kanada’ya denizaltı robotu ihraç ettiklerini söyledi.

9 günde 3 bin 539 m3 temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nden 9 günde 3 bin 539,9 metreküp müsilaj temizlendiğini belirtti. Kurum, İstanbul’da 927,2, Kocaeli 235,2, Bursa 131,5, Tekirdağ’da 139, Balıkesir’de 351, Çanakkale 286, Yalova’da ise 1470 metreküp müsilajın bertaraf edildiğini kaydetti. 9. günde 3 bin 710 denetim yapılarak mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin lira idari ceza uygulandığını, denetimlerde 823 numunenin incelendiğini belirten Kurum, deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91’den 150’ye çıkardıklarına işaret etti.