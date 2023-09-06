Dünyanın en iyi portre telefonu geliyor

Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, stüdyo portresi özelliği ile dikkat çeken amiral gemisi seviyesinde yeni modeli V29'u online satış kanalı myvivoshop.com üzerinden kullanıcıları ile buluşturuyor.

V29, Işıltılı Gök Mavisi ve Derin Gece Siyahı olmak üzere iki farklı göz alıcı renk seçeneği ve segmentinde ilk olan kavisli ekranı ile tarzınızı tamamlayan son derece şık ve zarif bir telefon .

Stüdyo kalitesinde çekimlerle spot ışıkları artık sizin üzerinizde





Star Işığı özelliği ile akıllı telefon fotoğrafçılığında çıtayı yükselten V29, birbirinden güzel portre ve selfie’ler çekmenize olanak tanıyor. V29’un arka kamera diziliminde yer alan “Star Işığı” adlı büyük ışık halkası, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor. “Star Işığı”nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti yüzdeki gölgeleri ve ortamdaki karanlık alanları ortadan kaldırıp kareye giren nesneleri çok daha iyi aydınlatırken, yumuşak aydınlatma da kusurları ustaca gizleyerek fotoğrafın öznesinin doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece gece gündüz fark etmeksizin, günün her saatinde ve farklı ışık koşullarında etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.

Adeta profesyonel bir ışık tasarımcısı gibi kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı da kullanıcılara tek bir dokunuşla loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek etkileyici, parlak ve net portreler çekme olanağı veriyor.

Grup selfie’si ve Süper Grup Videosu özellikleri ile hiçbir gülümsemeyi kaçırmayın





V29, grup fotoğraflarında ve videolarda da kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve çok daha güzel grup selfie’leri çekmelerine olanak tanıyor. Ön kameranın 50 MP AF Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu gibi özellikleri her gülümsemeyi en güzel şekilde ölümsüzleştirmenizi, genişletilmiş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri de zahmetsizce daha fazla gülümseme yakalamanızı sağlıyor.

V29’un çeşitli şablonları ve profesyonel düzenleme asistanı ile tek elden video oluşturma deneyimi sunan Vlog Movie Creator özelliği ile de farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan vlog ve ve sosyal medya içerikleri oluşturabilirsiniz.

Orta segmentte kavisli ekranıyla dikkat çekiyor





6,78 inç boyutundaki AMOLED 3D kavisli ekranı ile şık ve estetik bir tasarıma sahip olan V29, 120 Hz yenileme hızı ile kullanıcılara çarpıcı görseller sunuyor. V29; bağımsız denetim, doğrulama, test ve belgelendirme kuruluşu SGS tarafından verilmiş üç adet profesyonel seviyede göz koruma sertifikası ile vivo’nun kullanıcıların göz sağlığına verdiği önemi ortaya koyuyor. 1,5K'lık etkileyici çözünürlüğü ve süper yüksek piksel yoğunluğu ile V29’un ekranı segmentindeki rakiplerini geride bırakıyor.

Geniş hafıza, güçlü performans ve uzun pil ömrü ile rahat edin