Teknoloji Elon Musk Marsta kendi kendine yeten bir şehir inşa etmek istiyorum
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Elon Musk: Mars'ta 'kendi kendine yeten' bir şehir inşa etmek istiyorum

Uzay’a olan merakı ve yatırımları ile dikkat çeken dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Çin devlet medyasına açıklamalarda bulundu. Musk, Mars'ta 'kendi kendine yeten' bir şehir inşa etmek istediğini söylerken, “Güneş bir gün genişlediğinde ve Dünya artık yaşanabilir olmadığında, uzay gemisiyle yeni bir eve uçabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Elon Musk: Marsta kendi kendine yeten bir şehir inşa etmek istiyorum
Elon Musk

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Çin devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

Uzay’a yaptığı yatırımlar ile bilinen Musk, Mars'ta 'kendi kendine yeten' bir şehir inşa etmek istediğini söyledi.

SpaceX ve Tesla CEO'su, Çin devlet medyasında yayımlanan makalede, Mars'ta bir şehir inşa etme konusundaki derin arzusunu ve elektrikli araç altyapısı geliştirmenin önemi konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Musk, “En büyük umudum, insanların Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir oluşturması” derken, makalesi Çin'in güçlü internet sansürü Çin Siberuzay İdaresi'nin bir yayını olan China Cyberspace dergisinde yayınlandı.

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketi ile yaptığı uzay yatırımları ile öne çıkıyor.Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketi ile yaptığı uzay yatırımları ile öne çıkıyor.

Elon Musk, Kızıl Gezegen’de hayallerinin kendi kendini idame ettiren şehrini inşa etmeleri için insanları göndermek amacıyla uzun süredir SpaceX'teki Starship uzay aracını geliştirirken, Mars'ın insan kolonizasyonu için savunuculuk yapıyor.

'GEZEGENLER ARASI VATANDAŞLAR OLACAĞIZ'

SpaceX CEO’su Mars’ta hayat kurma hayali ile ilgili, "Geniş evrende insan uygarlığı, boşlukta parıldayan küçük bir ışık gibi, sönük küçük bir mum gibidir" ifadelerini kullanırken, “Güneş bir gün genişlediğinde ve Dünya artık yaşanabilir olmadığında, uzay gemisiyle yeni bir eve uçabiliriz. İnsanlar başka gezegenlerde yaşayabiliyorsa, bu, evrenin büyük taramasının koşullarından birini geçtikleri anlamına gelir, o zaman gezegenler arası vatandaşlar olacağız ve insan uygarlığı devam edebilecek” şeklinde konuştu.

Musk, “Dünya, sürdürülebilir bir enerji geçişi yolunda ilerliyor ve insanlık süreci hızlandırmaya devam etmeli” derken, "Bu geçiş ne kadar hızlı gerçekleşirse ve İnsanlık çevreye ne kadar az risk verirse, o kadar çok kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

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