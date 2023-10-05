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Teknoloji

Facebook profil resmi nasıl GIF yapılır?

Facebook her geçen gün yeni özellikleri ile kullanıcı deneyimini artırmaya devam ederken, profil resmi olarak GIF kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yeni Şafak
16:21 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Facebook GIF

Facebook GIF

Facebook profilinizde sürekli yeni resimler kullanıyorsanız ve farklı bir profil resmi ile takipçilerinize sürpriz yapmak istiyorsanız Facebook mobil uygulama üzerinden profil resminizi GIF
.

Facebook profil resmi nasıl GIF yapılır?

Hareketli bir resim kullanmak isteyenler için düşünülen bu yeni özelliği kullanmak için bazı yapmanız gerekenler var.

  • GIF yani hareketli resim formatı internette kısa hareketli imajlar paylaşmaya olanak sağlamaktadır.

Facebook profil resmi olarak bir GIF kullanmak isteyenler öncelikle akıllı cep telefonunuzda Facebook uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Hesabınızı Facebook uygulamasında açtıktan sonra profil resminize dokunun. Karşınıza ufak bir menü açılacak. Profil resmini GIF yapmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz;

En üstte yer alan yeni bir profil videosu çek seçeneğine dokunun. (Bu adımda galerinize ve kameranıza cihazın ulaşmak isteyecektir. Bunun için gereken izinleri daha önce vermediyseniz, bu izinleri vermeniz yani evet i işaretlemeniz gerekiyor.





Gerekli izinleri verdikten sonra video kayıt ekranı açılacak.



Kırmızı düğme ile kaydı başlatıp durdurabilirsiniz.



Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra videonuzun ön izlemesini izleyebilirsiniz. Çekimden memnunsanız ileri seçeneğine basarak devam edelim.



Videonun profilinizde nasıl gözükeceğiniz gösteren ekranı da geçiniz. Kullan seçeneği ile (sol üste yer alıyor) çekimi profil resmi olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu işlemleri tamamladığınızda profil resminiz hareketli GIF halinde görülür.




#Facebook
#Facebook GIF
#Facebook Profil GIF
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