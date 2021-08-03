​Fenomenler başlattı

Sosyal medyanın hayatın bir parçası olduğunu söyleyen Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık #HelpTurkey kampanyasını değerlendirdi.

Ali Murat Kırık şu ifadeleri kullandı:

“Analizler neticesinde atılan tweet ve postların yüzde 63’ü Türkiye’dendir. Geriye kalanlar ise Amerika, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelerdendir. Kullanıcıların yüzde 44,9’unun 18-24, yüzde 45,8’inin 25-34 yaş arası. Ne yazık ki bu tweetlerin yüzde 8,7’si pozitifken, yüzde 19,8’si ise negatiftir. Vatandaşlarımız duygusal olarak ülkeye destek verebilmek için bu hashtagi kullanırken, yurtdışından gönderilen tweetlerin büyük çoğunluğunun negatif içerikli olduğu duygu analizinde ortaya çıkmıştır. Özellikle gece yarısı tweet sayısında muazzam bir yükseliş görülmüş ve anonim fenomen hesaplar tarafından yardım çağrılarının had safhaya ulaştığı görülmüştür. Bu fenomen hesapların birçoğu ajanslara bağlı bir şekilde hizmet vermektedir.”

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Said Ercan