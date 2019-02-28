Teknoloji Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi Galaxy S10 5G
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Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi: Galaxy S10 5G

Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi: Galaxy S10 5G

MWC 2019'da Samsung, Galaxy ailesiyle adeta çıkarma yaptı. Galaxy S serisi ve Galaxy Fold modelleriyle ilgi odağı olan markanın yakında satışa çıkacak olan modeli Galaxy S10 5G'yi sizin için inceledik. Galaxy S10 5G, hem ailenin en büyük üyesi hem de en hızlı internet hızına sahip olan modeli olarak öne çıkıyor.

Mustafa Kalkan Yeni Şafak
Samsung Galaxy S10 5G
Samsung Galaxy S10 5G

Barselona'da gerçekleşen MWC 2019'un şüphesiz en dikkat çeken markası Samsung oldu. 20 Şubat tarihinde tanıttığı yeni amiral gemileriyle MWC 2019'a damga vuran markanın 5G destekli ilk amiral gemisi Galaxy S10 5G önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.

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Samsung standında incelediğimiz cihaz 5G testi için bir beyzbol maçının farklı açılarını gösteriyordu. Galaxy S10 5G ailenin en hızlı ve en büyük üyesi diyebiliriz. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak.

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SAMSUNG GALAXY S10 5G ÖZELLİKLERİ!

Dörtlü arka çift ön sensör/kamerası, ekrandan parmak izi okuma ve 5G teknolojisiyle ön plana çıkan Samsung Galaxy S10 5G özellikleri; 6.7 inç 1440p+ çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran, 12MP+12MP+16MP+TOF dörtlü arka ve 10MP+TOF ön kamera/sernsör, 8-çekirdekli Exynos 9820 Octa yonga seti, Mali-G76 MP12 GPU, 8GB RAM, 256GB dahili depolama alanı, FM radyo, NFC, IP68 sertifikası, Parmak izi okuyucu, Hızlı şarj ve 4500 mAh batarya şeklinde.

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Samsung, Galaxy S10 5G modeli için Verizon ile anlaşmış. Cihaz ilk olarak Nisan ayında Güney Kore'de satışa sunulacak. Ancak şimdilik ülkemizde 5G testleri devam ettiği için yüksek hızlı internet deneyimini yaşayamayacağız. Önümüzdeki yıl itibariyle ülkemizdeki operatörlerin 5G internet bağlantısını getirmesi bekleniyor.

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Cihazın inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung’un en büyük ailesi Galaxy S10 5G’yi inceledik
OYNAT 03:23
Samsung’un en büyük ailesi Galaxy S10 5G’yi inceledik
MWC 2019'da Samsung, Galaxy ailesiyle adeta çıkarma yaptı. Galaxy S serisi ve Galaxy Fold modelleriyle ilgi odağı olan markanın yakında satışa çıkacak olan modeli Galaxy S10 5G'yi sizin için inceledik.

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