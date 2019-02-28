Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi: Galaxy S10 5G Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi: Galaxy S10 5G MWC 2019'da Samsung, Galaxy ailesiyle adeta çıkarma yaptı. Galaxy S serisi ve Galaxy Fold modelleriyle ilgi odağı olan markanın yakında satışa çıkacak olan modeli Galaxy S10 5G'yi sizin için inceledik. Galaxy S10 5G, hem ailenin en büyük üyesi hem de en hızlı internet hızına sahip olan modeli olarak öne çıkıyor.

Mustafa Kalkan 28 Şubat 2019, 12:00 Son Güncelleme: 28 Şubat 2019, 13:16 Yeni Şafak