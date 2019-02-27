Generel Mobile GM 9 Plus MWC 2019'da tanıtıldı

General Mobile uzun yıllardır Google'ın Android One platformuna üye olduğu için ülkemizi dünya çapında temsil eden markalarımızdan birisi. Firma yeni akıllı telefonunu MWC 2019 etkinliğiyle tanıtacağını açıklamıştı ancak cihazın tasarımı ve özellikleri sır gibi saklanıyordu.

GENERAL MOBİLE GM9 SERİSİ ŞIK TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ!

GM 9 serisinin en büyük üyesi olan GM 9 Plus cihazı MWC 2019'un 2. gününde tanıtıldı. Çentikli tasarıma sahip olan GM 9 Plus kutusundan Android 9.0 versiyonuyla çıkıyor.

Cihazın arka kısmında 12MP ve 5MP çözünürlüğe sahip çift arka kameraya yer verilmiş. Ayrıca yapay zekalı flaş, yüz güzelliği ve sahne algılama modları da yer alıyor. Ön kameraysa 8MP çözünürlüğe sahip. Parmak izi okuyucu cihazın arka kısmına yerleştirilmiş.

Çentikli ekran tasarımıyla tanıtılan GM 9 Plus oldukça büyük bir ekrana sahip. 6.23 inç büyüklüğünde Full HD Plus teknolojisine sahip olan GM 9 Plus'ın ekran gövde oranı 19:9 olarak açıklandı.

GM 9 Plus'ın diğer teknik özelliklerine bakacak olursak MediaTek Helio P60 işlemciden gücünü alıyor. Ayrıca 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı var. MicroSD kart ile bu hafıza 256 GB'a yükseltilebiliyor. Bataryası 3.450 mAh değerinde ve GM Turbo Charge teknolojisiyle hızlı şarj edilebiliyor.

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GM 9 Plus inceleme videosunu aşağıda bulabilirsiniz.