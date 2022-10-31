Teknoloji Gökdelen büyüklüğünde göktaşı hızla Dünyaya yaklaşıyor
BİLİM

Gökdelen büyüklüğünde göktaşı hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde potansiyel olarak tehlikeli bir göktaşının Dünya'yı hızla teğet geçeceği açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Gökdelen büyüklüğünde göktaşı hızla Dünyaya yaklaşıyor
Arşiv

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA’ya göre, gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşı dünyanın yanından geçecek.

2022 RM4 olarak adlandırılan göktaşının tahmini çapı 330 ve 740 metre arasında değişiyor. Göktaşının boyutu, 828 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın biraz altında.

Aydınlı vatandaş iddia ediyor: Kekik toplarken göktaşı buldum
GÜNDEM
Aydınlı vatandaş iddia ediyor: Kekik toplarken göktaşı buldum

Saatteki hızı 84 bin 500 km

NASA'ya göre söz konusu göktaşı, gezegenimizi saatte yaklaşık 84 bin 500 kilometre hızla teğet geçecek.

Göktaşı, 1 Kasım'daki en yakın yaklaşımında, Dünya'nın yaklaşık 2,3 milyon kilometre yakınına gelecek. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık altı katı kadar.

Potansiyel olarak tehlikeli

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi meydana getirmişti.

Antalya'da 'gök taşı' heyecanı
FOTOĞRAF 7
Title
Perseid gök taşı yağmurunun saatte 100 taneye kadar en yoğun görüldüğü 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde birçok gökyüzü meraklısı, ışık yoğunluğunun az olduğu bölgelerden izlemeye gitti. Antalya'da da 2 bin 500 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde hafta sonu Antalya Kuş Gözlem Topluluğu’nca düzenlenen ve 200'e yakın kişinin katıldığı etkinlik düzenledi.
Title
EN POPÜLERİ PERSEİD
Gök taşı yağmurları her yıl 8 kez gerçekleşiyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel meteorları ilk kez tarihçelendirdi. Yıllıkta Perseid Gök Taşı Yağmuru şöyle anlatıldı:
Title
\"109PSwift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 km çapa sahip Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 11-12 Ağustos gecesi oldu.
Title
Perseid en yoğun meteor yağmurlarından biridir ve yağmurun yoğun olduğu günlerde saatte 50-100 adet 'yıldız kayması' gözlenebilir ancak en yoğun etkinlik günlerinde Ay'ın dolunay evresinde olması gözlenen sayıyı düşürecektir. Bu dönemde meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden çıkıyor görünecek. Meteorların Dünya'ya giriş hızlarının saniyede 66 km civarında olduğu biliniyor.
Title
Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşlarını da görmek mümkün. Ateş topları daha büyük ışık patlaması şeklinde ve daha uzun süre gözlenebilen, ayrıca parlaklıkları -3 kadire ulaşan meteorlardır.\"
Title
KATILIMCILARI HEYECANLANDIRDI
Saklıkent'teki etkinliğin düzenleyicileri Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun ve Mustafa Ertuhan, geceye 200'den fazla kişinin katıldığını belirterek, meteorların yanı sıra, Samanyolu Galaksisi, Ay, Satürn ve Jüpiter gezegenlerini de teleskopla izleme fırsatı bulduklarını açıkladı.
Title
Katılımcıların gök taşı yağmuru sırasında oldukça heyecanlandığını aktaran Coşkun, \"Alanda kurduğumuz teleskoptan katılımcılara gezegenleri gösterdik, özellikle çocukların ilgisi fazlaydı. 10 kadar büyük ve onlarca meteor, gözlemcilerin keyifli bir gece yaşamasını sağladı\" dedi.
Antalya'da 'gök taşı' heyecanı
Gök bilimcilerin yılın en önemli olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun görüldüğü 11-13 Ağustos gecelerinde birçok gözlem etkinliği düzenlendi. Dolunay nedeniyle gökyüzünün aydınlık olmasının bu yıl fotoğrafçıları olumsuz etkilediği organizasyonda, 2 bin 500 rakımdaki Saklıkent'te 200 kişi katıldı. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid gök taşı yağmuru, 14 Temmuz'da başladı. Gök taşı yağmuru 1 Eylül'e kadar sürecek.
İmzalı bordrodikkate alınacak

İmzalı bordro
dikkate alınacak

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.
Hindistanda faciaCan kaybı artıyor

Hindistan'da facia
Can kaybı artıyor

Yetkililer köprünün çökme nedenini tek bir şeye bağladı.
8. Türk TıpDünyası Kurultayı

8. Türk Tıp
Dünyası Kurultayı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı.

​Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kepenk indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.