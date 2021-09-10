Teknoloji Google arama ekranı resmen koyu mod desteği kazandı
İNTERNET

Google arama ekranı resmen koyu mod desteği kazandı

Google, güncellemenin ardından arama sisteminde karanlık modu aktif etti. İsteyen kullanıcılar yalnızca arama ekranı için koyu modu aktif edip gözlerin daha az yorulmasını sağlayabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google arama ekranı resmen koyu mod desteği kazandı
Google Arama

Son yıllarda hemen her uygulamaya eklenen 'karanlık mod' özelliği sonunda Google Arama için de aktif hale geldi. Artık masaüstünden arama kısmına erişilip ufak bir ayarlama sayesinde karanlıkmodu etkinleştirmek mümkün oluyor.

Google Arama'da karanlık mod nasıl etkinleştirilir?

Google Arama'da karanlık modu etkinleştirmek için öncelikle arama kısmına gelip, ardından Ayarlar / Arama Ayarları / Görünüm / Koyu Tema üzerinden gerekli işlemi yapmak gerekli.

Google Arama'daki bu düzenlemeyle birlikte web tarayıcının arka planı koyu hale gelmiş oluyor.
Google Arama'daki bu düzenlemeyle birlikte web tarayıcının arka planı koyu hale gelmiş oluyor.

Ayrıca alt bölümde kayıtlı ayarların her oturum açıldığında kullanılabildiği özellikle belirtiliyor.

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