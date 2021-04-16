Google Arama yeni bir klavye kısayoluyla güncellendi

Google, zaman zaman kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak birtakım düzenlemeler yapıyor. Bu noktada son olarak Google.com'a eklenen yeni klavye kısayolu, arama yaptıktan sonra tekrardan hızlı bir şekilde arama kutucuğuna dönmeyi sağlıyor. Yani aslında böylece sonuçlar listelendikten sonra arama kutucuğuna dönmek mümkün oluyor.

Çoğu Google araması, yüzlerce sayfaya yayılan milyonlarca sonuç listeliyor. Ancak aranan şey her zaman ilk sayfada çıkmayabiliyor. Çünkü Google ilk sayfada 10 farklı sonuç gösteriyor. Bunların bir kısmı haberlere ve videolara da ayrılıyor. Dolayısıyla farklı bir sorguyla tekrar arama yapmak için fare imlecini arama kutucuğuna götürüp tıklamak ve ardından arama yapmak gerekiyor.

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Klavyeden / kısayoluna tıklandığında özellikle bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız ve fareniz yoksa bunun kolaylığını hissedebiliyorsunuz. Google'da çok fazla arama yapanlar için özelliğin büyük kolaylık sağladığı aşikar.

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